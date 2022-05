Le Lamborghini Aventador di una decade si sfidano: la drag race è un inno al V12 bolognese

Presentata nell’ormai lontano 2011, la Lamborghini Aventador ha lasciato il segno nella storia del marchio di Sant’Agata Bolognese e del mondo dell’auto in generale, grazie al suo look mozzafiato e ancora attuale dopo oltre 10 anni, coadiuvato dal suo intramontabile motore V12. Vediamo dunque tutte le declinazioni della Aventador all’opera.

Il primo modello che ha dato il via alla stirpe delle Aventador è stata la LP700-4 del 2011 appunto, che si è presentata sul mercato col suo motore V12 da 6.5 litri, con 700 CV di potenza e 690 Nm di coppia scaricati a terra su tutte e quattro le ruote motrici, attraverso un cambio manuale robotizzato a 7 rapporti, l’unico elemento che ha sentito maggiormente il passare degli anni, rispetto alle trasmissioni più moderne e evidentemente più rapide arrivate in tempi più recenti.

Sulla linea di partenza della drag race organizzata da carwow c’è poi la sua evoluzione, arrivata nel 2016 con la denominazione Aventador S LP 740-4, che come si evince dal nome portava la potenza a 740 CV, lasciando invariato il valore della coppia, e presentava alcune migliorie in termini aerodinamici.

L’anno prima era stata preceduta però dalla prima versione speciale del modello, ossia l’Aventador SV LP750-4, dove SV stava per SuperVeloce, grazie ad una potenza leggermente superiore, che toccava quota 750 CV, assieme ad un contenimento delle masse quantificabile in 50 kg, e un notevole incremento del carico aerodinamico alle alte velocità.

La SV si è poi evoluta negli anni a seguire con l’Aventador SVJ LP770-4, la declinazione più estrema e corsaiola che ha aggiunto alla ricetta altri 20 CV toccando così i 770 CV, e l’aerodinamica era ancora più spinta, con un ulteriore incremento del 40% del carico aerodinamico, grazie all’utilizzo di spoiler anteriore assieme ad un’immensa ala sul posteriore (guardate la Lambo Aventador SVJ a tutta velocità sulle autobahn tedesche).

Infine c’è il canto del cigno del modello, ossia l’Aventador Ultimae LP780-4, l’esemplare che onora i dieci anni di vita dell’auto con un motore ancora più performante e una produzione limitata in soli 350 esemplari, già tutti sold out, che purtroppo in questa sfida non vedrete all’opera dato che si trovava ancora in periodo di rodaggio.

Ciò nonostante c’è abbastanza carne al fuoco perché i vostri occhi e le vostre orecchie restino incantati di fronte a tanta bellezza, dunque alzate il volume, e godetevi questo inno al V12 di Sant’Agata Bolognese.