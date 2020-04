Ecco a voi una Lamborghini Aventador basata sulle iconiche Vector: le immagini

Con appena 22 esemplari di Vector W8 e 17 unità di Vector M12 prodotti tra la fine degli anni '80 e la metà degli anni '90, la piccola casa automobilistica americana che risponde al nome di Vector ha sicuramente preso alla sprovvista il mercato creando attorno a sé un interesse smisurato.

E' praticamente impossibile che adesso la compagnia possa tornare sul mercato, ma ci è appena arrivata una serie di meravigliosi render a opera del designer di automobili Giulio Partisani, che dipinge una Vector moderna secondo le sue logiche.

Nel suo tempo libero, che si ritaglia quando non lavora per Honda in Giappone, Partisani si è messo all'opera con passione e dedizione creando una magnifica Vector, che si basa sulle forme della Lamborghini Aventador. Il risultato tiene l'occhio incollato allo schermo, rendendo la supercar italiana in un aspetto molto particolare.

Guardandola frontalmente non si può non notare il lungo spoiler anteriore, che procede lateralmente fino ad incontrare i flap aerodinamici davanti alle ruote. Queste ultime sono avvolte da parafanghi molto sporgenti, che si piazzano davanti a specchietti retrovisori molto peculiari. Salta poi all'occhio la particolare griglia, divisa orizzontalmente da numerose linee in carbonio, che permettono il passaggio dell'aria senza problemi. A quanto pare questo ultimo aspetto è stato reputato fondamentale, in quanto anche l'ampio cofano dispone di prese d'aria a massimizzare il raffreddamento.

Uno sguardo laterale evidenzia poi le prese d'aria davanti alle ruote posteriori, caratterizzate anch'esse da linee in carbonio all'imbocco. Notevole inoltre la specifica scelta estetica e aerodinamica che si realizza tramite un'unica curva che parte dall'attaccatura della portiera e prosegue fino a congiungersi con l'alettone posteriore. E' visibile anche il tettuccio trasparente, che inonda di luce l'abitacolo attraverso sagomature spigolose.

Il posteriore infine è assolutamente Vector. Similarmente alla soluzione della Vector W8, questo render presenta fari sottili che si estendono parallelamente al suolo, ed emergono dalla carrozzeria quasi come se fluttuassero, ma da questa angolazione è l'alettone che ruba l'occhio più di tutto il resto.

Per concludere restando in tema vi rimandiamo a un altro render degno di nota. Si tratta di quello inerente una Lamborghini Aventador a motore anteriore che va in direzione opposta a quella intrapresa dall'ultima generazione di Chevrolet Corvette. Impressionante poi anche la Ferrari Stallone, che è stata ideata con delle forme stupefacenti.