Una Lamborghini Aventador oltre i 250 km/h sugli 800 metri: il video

Conoscete già il canale YouTube Johnny Bohmer Proving Grounds? Beh ve lo consigliamo assolutamente, poiché offre di continuo nuove e interessanti prove di velocità. Questa volta è toccato a una Lamborghini Aventador SV Roadster del 2016.

Parliamo di un bestione da 740 CV e 552 kW di potenza, scaricati su tutte e quattro le ruote. Sotto la carrozzeria ruggisce un motore centrale V12 da 6.5 litri, che nel video di oggi viene messo alla prova sul mezzo miglio, i nostri 800 metri, per capire quale velocità sia capace di raggiungere su un tratto relativamente breve come questo. Prima di scoprire il risultato raggiunto, la scheda tecnica della vettura parla di una coppia da 687 Nm, di un cambio automatico a 7 rapporti e di un peso complessivo di 1.574 kg.

Ebbene la velocità raggiunta è stata di 159,284 mph, vale a dire i nostri 256,343 km/h. Per coprire tutti e gli 800 metri la Aventador in questione ha impiegato 17 secondi, un tempo davvero niente male che metterebbe in difficoltà moltissime concorrenti là fuori, anche uscite successivamente al 2016. Peccato non aver visto la Lamborghini sfrecciare lungo tutto il rettilineo a disposizione, di oltre 4 km, magari sarà per una prossima volta... nel frattempo noi continuiamo ad aspettare la nuova Aventador.