Lamborghini: 'Auto elettriche? Sembrano la Playstation, come guidare una vettura fake'

Il CTO di Lamborghini, Rouven Mohr, torna a parlare del futuro elettrico del marchio, e lo ha fatto in una bella intervista rilasciata ai microfoni di caranddriver nelle scorse ore.

L'occasione è stata la Monterey Week, quando è stata presentata in via ufficiale la Lamborghini Lanzador, nuovo concept elettrico della casa di Sant'Agata Bolognese, da cui dovrebbe derivare la prima green del Toro.

“Se ti siedi in questa macchina, tutto è come un'auto supersportiva – racconta parlando del concept 2+2 - la posizione di seduta, l'altezza del cruscotto. Già solo dalla vista del montante anteriore si ha la sensazione di essere a bordo di un'auto sportiva. L'idea era questa: unire la sensazione di un'auto supersportiva a un po' più di usabilità. La chiamiamo GT 2+2 ma è una quattro posti utilizzabile. La seconda fila è spaziosa e ha un grande portellone posteriore, così puoi caricare, ad esempio, la tua mountain bike”.

Mohr tiene molto alla questione: “Pensiamo che sia un punto debole che finora non è stato affrontato da nessun'altra macchina perché è vero che ci sono i SUV, che sono molto grandi e spaziosi, ma non ti danno quella sensazione da supercar”.

Dopo la spettacolare Lamborghini Revuelto, prima plug-in hyrbid del Toro, l'azienda è al lavoro su una supercar al 100% elettrica: “Ci stiamo lavorando ormai da due anni – ha proseguito il CTO del marchio - stiamo cercando di definire quale sarà l’esperienza di guida elettrica di una Lambo. Ci sono molte opportunità offerte dalla trasmissione elettrica che non sono possibili con un’auto a combustione. E al momento nessuno le sta utilizzando nel modo in cui intendiamo farlo”.

E ancora: “Mi piace l'affermazione secondo cui l'auto più 'chiassosa' deve essere una Lamborghini. Alla fine, la differenza sarà l’algoritmo di controllo, il modo in cui si controlleranno i sistemi dinamici dell’auto per creare una connessione emotiva. Svilupperemo internamente le nostre funzionalità”.

Ma cosa si intende di preciso per auto emotiva? Rohr menziona a riguardo l'accelerazione: “Se hai un'accelerazione troppo lineare, cosa che fa la maggior parte delle auto elettriche, può diventare noioso. Teoricamente si può avere una forma più emozionale, ma il tempo di accelerazione alla fine potrà essere lo stesso”.

Secondo Rohr molte auto elettriche attualmente in circolazione: “Ti danno la sensazione di essere seduti davanti ad una PlayStation perché ti manca un po' di movimento dai tuoi input. Quello che non mi piace – conclude - è che alla fine dei conti si ha come la sensazione di guidare una macchina falsa. Solo una scatola veloce”.