Lamborghini: 'Auto elettriche? Per ora non si adattano alle esigenze dei nostri clienti'

La scorsa estate Lamborghini ha presentato la Lanzador, concept di auto elettrica 2+2, ma i tempi affinchè il Toro diventi al 100 per cento green non sembrerebbero essere ancora maturi.

Lo si capisce chiaramente da quanto spiegato da Francesco Scardaoni, Direttore Regionale di Lamborghini per l'Asia Pacifico, che uscendo negli scorsi giorni allo scoperto ha parlato degli attuali “problemi” che la casa di Sant'Agata Bolognese sta cercando di risolvere per arrivare alla produzione della sua prima supercar a batteria.

Scardaoni a riguardo ha parlato del "peso elevato della batteria" dell'attuale generazione di auto elettriche, che rende la stessa tecnologia non adatta alle "auto super sportive" come appunto quelle prodotte in provincia di Bologna.

Lamborghini ha in programma una vettura elettrica per il 2028, ma non sarà un'auto “da pista”, come del resto la Lanzador ha dimostrato. "In questo momento – ha continuato Scardaoni - se guidi un'auto puramente elettrica in pista, le prestazioni non sono costanti, il che significa che fai due, tre giri e l'auto o si surriscalda o inizia a perdere prestazioni", le parole rilasciate ai media in occasione di un evento a Melbourne. per il lancio della supercar Lamborghini Revuelto, prima ibrida del marchio.

"Ad oggi – ha continuato il manager - questo è il motivo per cui non vogliamo ancora passare all'elettrico puro sulle auto supersportive in quanto non si adatta alle esigenze dei nostri clienti e Lamborghini come azienda ascolta ciò che i nostri clienti ci chiedono".

E ancora: "Ogni giorno che passa è un giorno in più dedicato alla ricerca e allo sviluppo, alla comprensione delle esigenze dei clienti in termini di auto elettriche pure".

Scardaoni ha concluso dicendo: "Abbiamo deciso di iniziare con la Lanzador, che non è un'ultra GT bensì un'auto super sportiva. In futuro i propulsori consentiranno ai produttori di realizzate auto super sportive dalle giuste prestazioni, peso e maneggevolezza”.