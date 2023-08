Lamborghini, ecco l'auto elettrica: 'Non sarà una supersportiva e sarà alta da terra'

Dopo aver mostrato al mondo intero la Revuelto, prima plug-in ibrida del Toro, Lamborghini continua a lavorare sui modelli che verranno, a cominciare dalla prima Lambo elettrica, una vera e propria rivoluzione nel panorama automotive mondiale.

Negli scorsi giorni sono emerse indiscrezioni secondo cui la Lamborghini elettrica sarà una 2+2 più bassa dell'Urus e di fatto tali rumors sono stati in parti confermati dal CEO del Toro, Stephan Winklmann, uscendo allo scoperto nelle scorse ore nel commentare gli interessanti numeri del bilancio dei primi sei mesi del 2023.

“Non sarà una Lamborghini classica – ha spiegato riferendosi alla futura elettrica - sarà una due porte, ma alta da terra, in linea con la nostra storia delle Gran Turismo, ma con un design e una forma mai vista prima”. Il capo dell'azienda ha spiegato chiaramente che l'intento sarà quello di partire "soft" con le elettriche: “Sul fronte dell’elettrico non partiremo con le supersportive ma con auto più normali, e questo ci darà tempo di capire se con l’efuel o altro avremo possibilità di far vivere più a lungo le nostre care e amate supercar”.

La casa automobilista di Sant'Agata Bolognese ha registrato numeri record nei primi sei mesi del 2023, leggasi 5.341 supercar vendute, in crescita di 4.9 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno 2022. I ricavi hanno invece toccato quota 1.4 miliardi di euro, +6.7 per cento, mentre il risultato operativo è salito del 7.2 per cento con un record di ben 456 milioni di euro, esattamente 31 in più rispetto al 2022.

“Ancora un semestre record – ha commentato Stephan Winkelmann – per la nostra azienda ed ancora grande orgoglio nel comunicare i risultati raggiunti. Siamo davvero entusiasti di questi numeri, raggiunti grazie a solo due modelli della gamma, in un anno che possiamo definire particolare per Lamborghini. Il 2023, oltre a corrispondere con i 60 anni dell’azienda, ha infatti segnato il lancio di Revuelto, la prima ibrida plug-in della nostra storia e la presentazione della SC63, la vettura da corsa più avanzata mai progettata da Lamborghini che segue Direzione Cor Tauri, la strategia per l’elettrificazione della gamma”.

Chiusura dedicato all'usato, che sta registrando quotazioni record tenendo conto che le vetture nuove di Lamborghini hanno una lunghissima attesa, come dimostrato anche dal fatto che la Revuelto ha già venduto la produzione dei primi due anni: “Non vogliamo fare speculazioni e, anzi, le combattiamo in ogni modo – ha chiuso il CEO– ma ovviamente non può far che piacere vedere il valore residuo delle nostre auto andare alle stelle. Una garanzia di investimento per tutti i nostri clienti”.