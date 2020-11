Lamborghini anticipa un nuovo modello da mostrare tra pochi giorni

Lamborghini ha appena annunciato i piani per una presentazione ufficiale da svolgersi nel corso della prossima settimana. La casa automobilistica di Sant'Agata Bolognese mostrerà al mondo il suo prossimo gioiellino dotato di un poderoso propulsore V10 aspirato.

La compagnia per ora non vuole assolutamente fornire altri dettagli nel merito, e le uniche informazioni a nostra disposizione provengono dalla immagine allegata in fondo alla pagina, dove una supercar con fari anteriori molto simili a quelli della attuale Huracan troneggia spavalda, mentre delle scritte in bianco comunicano l'agognata data: il 18 novembre 2020 alle 16:00 ora italiana.

Tra le altre cose Lamborghini invita tutti gli appassionati a seguire l'evento a questo indirizzo: https://unveil.lamborghini, dove chi vi accede si trova davanti ad un eccitante countdown che, nel momento nel quale scriviamo, fa segnare 4 giorni, 21 ore, 20 minuti e 5 secondi.

Lamborghini, come dicevamo, non ha condiviso alcuna informazione con la stampa, ma è evidente voglia seguire un percorso delineato da molto tempo, e cioè quello di mandare in strada (o magari solo in pista) numerose varianti della spettacolare Huracan. L'ultima di queste è l'aggiornamento 2019 della superba Evo, mentre con la Huracan Evo Coupé a trazione posteriore ha attirato l'attenzione di tanti facoltosi clienti.

Molti osservatori hanno però puntato il dito verso una Huracan Evo STO, la quale dovrebbe incarnare un bolide pensato esclusivamente per la pista e dalle caratteristiche alquanto selvagge. La Huracan Evo standard monta un V10 aspirato da 5,2 litri producente 640 cavalli di potenza e 600 Nm di coppia, scaricati sull'asfalto attraverso tutte e quattro le ruote e un cambio automatico a doppia frizione e sette rapporti. Le sue performance parlano di uno scatto da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi, mentre la velocità di punta tocca i 325 km/h. Detto questo, per il nuovo modello dobbiamo aspettarci numeri ancora superiori.

A proposito di Huracan, la casa delle esotiche supercar ha previsto un pacchetto estetico molto intrigante per il bolide: ecco a voi le tonalità Fluo Capsule. Giusto per non farci mancare nulla vogliamo citare un esemplare a innegabilmente pazzo di Lamborghini Huracan: quei matti di Hennessey hanno preso la macchina in condizioni stock e l'hanno ritoccata alla grande inserendo persino due compressori e un nuovo intercooler: adesso produce valori di potenza e coppia da vera hypercar.