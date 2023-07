Diciamo addio ai motori termici Lamborghini: tutti i modelli benzina esauriti per sempre

Se non si può parlare di rivoluzione poco ci manca: Lamborghini ha definitivamente detto addio al motore termico. Tutte le Huracan e le Urus in produzione sono state vendute e/o prenotate, di conseguenza bisognerà “accontentarsi” degli ibridi.

A darne notizia è l'agenzia internazionale Reuters, secondo cui chiunque volesse acquistare una Lamborghini oggi come oggi, dovrà versare un ricco deposito per la Revuelto, la prima ibrida plug-in del Toro, in attesa poi del modello full electric che dovrebbe vedere la luce entro la fine del decennio.

La Reuters cita il CEO di Lamborghini, Stephan Winkelmann, che ha dichiarato al WELT quanto descritto sopra. Fino all'annuncio il numero uno dell'azienda ha ricordato come gli unici due modelli in vendita con motore benzina fossero la Huracan e l'Urus, la prima con il V10 e la seconda con un V8 biturbo da quattro litri.

In precedenza vi era a disposizione anche l'Aventador, ma l'ultima ICE V12 è uscita dall'azienda di Sant'Agata Bolognese la scorsa estate. Per prepararsi a questo storico passaggio di produzione la casa italiana ha investito 1.8 miliardi di euro, di modo da avere una gamma di veicoli ibridi pronti per il lancio entro il 2024.

Al momento l'unica plug-in hybrid del Toro è la Revuelto che abbina ad un motore V12 un propulsore elettrico, ma nel 2024 anche la Lamborghini Urus diverrà solo ibrida, dopo di che l'azienda si concentrerà sulla prima full electric, la vera rivoluzione in quel di Sant'Agata Bolognese.

In ogni caso, chiunque volesse acquistare una Lambo ora come ora dovrà attendere un bel po', visto che gli ordini per la Revuelto sono esauriti per i prossimi due anni, di conseguenza riapriranno solo dal 2025, in attesa poi che nel 2024 arrivi appunto l'Urus hybrid: non ci resta che metterci comodi e aspettare aggiornamenti.