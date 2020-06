Lamborghini dice addio ai Saloni dell'Auto: cosa sta succedendo?

Lamborghini non parteciperà più ai saloni automobilistici internazionali. La casa automobilistica italiana ha intenzione di invertire immediatamente rotta, puntando a presentare esclusivamente le proprie creazioni in forma privata limitando l'accesso a ospiti di un certo calibro, e cioè ai potenziali acquirenti dei bolidi del brand.

Molto probabilmente è stata la pandemia di coronavirus a far prendere, in via drastica e definitiva, questa nuova strada alla casa del Toro. Gli eventi digitali in questi ultimi mesi hanno soppiantato quelli in carne ed ossa, o per meglio dire, in metallo e gomma, dando anche l'opportunità ai marchi di riflettere sulle proprie strategie.

"Abbiamo deciso di abbandonare i motor show perché crediamo in misura sempre maggiore di avere un rapporto intimo con i nostri clienti più importanti, e i saloni dell'auto non sono più allineati con la nostra filosofia." Queste sono state le parole rilasciate ad Autocar India da parte di Katia Bassi, Chief Marketing e Communications Officer presso Lamborghini. La dirigente ha fatto sapere che i clienti più fedeli vogliono sentire un legame forte e bilaterale con la compagnia e coi veicoli, e questo non può essere fornito dai motor show.

Ed ecco come Bassi ha proseguito:"I saloni dell'auto, nel loro format tradizionale, hanno offerto un'opportunità alle persone di vedere le nuove auto e le tecnologie sotto i relativi cofani in modo veloce, ma le influenze provenienti da internet e dai social media hanno cambiato fondamentalmente il ruolo del motor show."

Insomma, Lamborghini ha ormai deciso di intraprendere un sentiero che la porterà verso un'esclusività sempre maggiore, a guadagno dei clienti e dei potenziali tali, ma probabilmente a svantaggio dei semplici curiosi ai quali piaceva dare una sbirciatina all'ultimo prodotto del Toro. A ogni modo Lambo adesso è concentrata sia sul valorizzare i tratti caratteristici delle proprie vetture, sia sull'avanzamento tecnologico che queste devono necessariamente portare sul mercato. Con questa filosofia in mente è nata la incredibile Lamborghini Sián: una velocissima ibrida da 819 cavalli di potenza. A pochi mesi dalla sua presentazione, LEGO ha già proposto un meraviglioso modellino in scala del bolide.