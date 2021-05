Lamborghini diventa 100% elettrificata: prima la transizione ibrida, poi l'elettrico

Se anche un colosso storico delle alte prestazioni come Lamborghini avvia un importante piano di elettrificazione, significa davvero che i tempi sono destinati a cambiare - anzi sono già cambiati. Ecco cos’ha intenzione di fare il marchio di Sant’Agata Bolognese con il progetto “Direzione Cor Tauri”.

Cor Tauri è la stella più luminosa della costellazione del Toro ed è proprio la direzione verso cui Lamborghini vuole andare: un futuro elettrificato ma pur sempre fedele al cuore e all’anima del marchio. Stephan Winkelmann, Presidente e CEO di Automobili Lamborghini, ha dichiarato: “Il piano di elettrificazione di Lamborghini è un cambio di rotta reso necessario da un contesto mutato radicalmente, in cui vogliamo dare il nostro contributo continuando a ridurre l’impatto ambientale attraverso progetti concreti. La nostra risposta è un piano dall’approccio integrato, dai prodotti al sito di Sant’Agata Bolognese, che ci porterà verso un futuro più sostenibile, ma pur sempre fedele al nostro DNA. Lamborghini è da sempre sinonimo di altissima competenza tecnologica nella costruzione di motori dalle prestazioni straordinarie: questa continuerà ad essere la priorità assoluta di tutto il nostro cammino verso l’innovazione. La promessa di oggi, supportata dal più grande piano di investimento della storia del marchio, è la prova della nostra profonda dedizione non solo verso i nostri clienti, ma anche verso i nostri fan, le nostre persone e le loro famiglie, verso il territorio in cui siamo nati, l’Emilia Romagna, l’Italia, il Made in Italy.”

Tre le fasi per articolare l’intero progetto, che costerà 1,5 miliardi di euro di investimento. Numero uno: celebrare il motore a combustione interna presentando modelli che intendono rendere tributo alla storia del marchio (2021-2022). Numero due: entro la fine del 2024 ci sarà la transizione ibrida definitiva del toro, con il lancio nel 2023 di un primo modello con tale tecnologia. Numero tre: la prima Lamborghini 100% elettrica, in arrivo entro la seconda metà del decennio. La svolta storica è dunque ufficiale: anche Lamborghini è pronta a dire addio ai suoi storici motori termici, o comunque li utilizzerà solo con tecnologia ibrida.