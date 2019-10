Lamborghini: in 5 anni la Huracan supera l'intera produzione decennale della Gallardo

Lamborghini ci ha messo solo cinque anni per produrre un numero di unità di Huracan pari a quello delle Gallardo che aveva prodotto in un decennio. Un traguardo che prova non solo l'enorme successo della Huracan, ma anche gli enormi passi in avanti di Lamborghini in termini di capacità di scala.

In solamente cinque anni, Lamborghini ha prodotto ben 14.022 Huracan: numeri notevoli per una supercar di questo segmento. Ma il numero diventa ancora più importante se lo si inserisce all'interno della storia del brand italiano: 14.022 è esattamente il numero di Gallardo che sono state costruite in tutto il ciclo vita di questa vettura. Parliamo di un intero decennio: dal 2003 al 2013.

A Lamborghini c'è voluto metà del tempo per raggiungere con la Huracan quello che aveva ottenuto in ben 10 anni con la Gallardo. Un dato che testimonia l'enorme successo commerciale del veicolo, che, assieme alla Lamborghini Urus, mostra la strategia vincente dell'azienda per aumentare il volume di vendite senza compromettere il prestigio del brand.

La Lamborghini Huracan numero 14.022 è una Evo che in questo momento è in transito verso la Corea del Sud.

Ora si guarda con trepidazione al futuro del brand, complice un recente report che vede Lamborghini al lavoro su una berlina elettrica in stile Taycan.