Una Lamborghini 400 GT 2+2 omaggia i Beatles e i 60 anni di Love Me Do: la storia

Molto probabilmente la vettura che state per ammirare nella galleria in basso sarà la più bella che riuscirete a vedere oggi. Si tratta di una Lamborghini 400 GT 2+2 in giro per Londra, intenta a omaggiare i Beatles.

Le foto arrivano dalle strade che circondano gli studi di Abbey Road, con la Lamborghini 400 GT 2+2 intenta a fare un viaggio molto speciale, utile a celebrare una band tra le più conosciute e di maggior successo al mondo in un giorno molto particolare. La canzone Love Me Do compie infatti 60 anni, il primo singolo dei Beatles lanciato il 5 ottobre 1962. Ma cosa lega la Lamborghini 400 GT 2+2 ai "quattro ragazzacci" londinesi? Ebbene durante l'ultima esibizione del gruppo sul tetto del quartier generale dell'Apple Corps a Saville Row il 30 gennaio del 1969 una Lamborghini 400 GT 2+2 Rosso Alfa con interni neri era parcheggiata sulla strada sottostante. L'immagine è anche visibile nel recente e premiato documentario Get Back di Peter Jackson.

Non solo: tutti e quattro i Beatles era grandi appassionati di auto, in particolare fu Sir Paul McCartney a lasciarsi sedurre dalla Lamborghini 400 GT 2+2. Diverse fonti infatti lasciano intendere che il chitarrista e cantante ne possedesse una ai tempi delle registrazioni del White Album nel 1968.

Presentata nel 1966, appena tre anni dopo la fondazione di Automobili Lamborghini (quando Lamborghini sfidò Ferrari), la Lamborghini 400 GT 2+2 si è subito affermata come una delle migliori granturismo in circolazione. Disegnata dalla Carrozzeria Touring, montava un motore V12 da 4 litri con doppio albero a camme in testa, che ancora oggi, nella sua architettura, è un tratto distintivo delle vetture Lamborghini (Lamborghini saluta il V12 aspirato).