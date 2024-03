La Lamborghini 350 GT torna a Ginevra 60 anni dopo il lancio

La Lamborghini 350 GT, derivata dal prototipo chiamato 350 GTV, è stata presentata per la prima volta al Salone dell'Automobile di Ginevra nel Marzo del 1964 e oggi, dopo 60 anni dallo storico debutto, torna nella città svizzera per celebrare la sua storia.

La storia a livello commerciale del marchio italiano (che ha prodotto vetture straordinarie come la Lamborghini di Trump venduta a una cifra pazzesca) inizia proprio da quel Salone dell'Auto del 1964 con la presentazione della 350 GT. Nonostante si trattasse di un esemplare estremamente nuovo per l'epoca, vantava caratteristiche quali una grande agilità sulle strade e un fascino sopraffino.

Telaio e meccanica, a opera del celebre Giampaolo Dallara, fecero subito scalpore; il motore, un V12 da 3,5 litri con 4 alberi a camme in testa, fu progettato dall'ingegner Giotto Bizzarrini, che inizialmente lo ideò per le corse e successivamente lo rivisitò per portarlo sulle strade.

Il primo esemplare di questa splendida vettura convince da subito conquistando l'attenzione dei media dell'epoca. L'abitacolo vanta finiture di altissima qualità, con un forte impiego di pelle pregiata e cromature, con una configurazione dei posti 2+1. Oltre alla sua fantastica linea convinse da subito anche la sua potenza, dichiarata da Lamborghini di 320 CV con 4 ruote indipendenti, tanto che venne riproposta la stessa propulsione - seppur lievemente rivisitata- nella 400 GT e in numerose altre vetture della casa di Sant'Agata, anche se purtroppo a oggi non ci saranno più auto di questo tipo perché Lamborghini ha abbandonato anche il V10.

La vettura esposta allo stand Lamborghini al Salone dell'Automobile di Ginevra 1964 era la 350 GT con telaio #101 in colorazione Verde Ginevra Metallizzato su interni bianchi, nonché il primo esemplare prodotto. Questa vettura però venne distrutta a causa di un tamponamento.

A oggi invece "sopravvive" l'esemplare con il numero di telaio immediatamente successivo in colorazione Grigio Metallizzato con interni rossi, partita da Sant'Agata nel 1964 e arrivata a Ginevra, città in cui venne consegnata 60 anni fa, nel 2024.

