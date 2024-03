Lamborghini, 2023 record: più di 10mila consegne e Revuelto esaurita fino al 2026

Lamborghini in grande forma nel 2023: consegnate oltre 10.000 vetture ai clienti, fatturato di 2,66 miliardi di euro con un incremento del 12,1% rispetto all'anno precedente. Atmosfera di grande soddisfazione all'interno degli uffici di Sant'Agata Bolognese.

Stephan Winkelmann, Chairman e CEO dell'azienda, sottolinea con orgoglio la costante ascesa di Lamborghini, con una crescita lineare e netta. Egli ha attribuito questo successo alla correttezza delle scelte e alla visione aziendale. Il margine operativo, in crescita dal 2017, raggiunge un record del 27,2%, confermando la leadership di Lamborghini nel mercato del lusso. Paolo Poma, Managing Director e CFO, ha espresso fiducia nel futuro dell'azienda, evidenziando la solidità finanziaria e l'ottimismo nel percorso di crescita sostenibile delineato dalla strategia di sviluppo.

Insomma, un anno di trionfo il 2023. Automobili Lamborghini ha raggiunto il suo 60° anno di attività. Il solido portafoglio ordini garantisce una base stabile per la crescita futura. Con l'avvicinarsi del termine della produzione per Huracán e Urus, l'azienda si prepara al lancio di nuovi modelli ibridi nel 2024. Inoltre, il debutto nel campionato mondiale di endurance con il prototipo SC63 segna un momento storico per Lamborghini per espandere il proprio brand e "provarsi" in nuove categorie sportive.

In merito al futuro della compagnia, l'attesa è rivolta verso la nuova supercar con nome in codice LB63x, che sarà caratterizzata da un motore ibrido plug-in twin-turbo. Vi abbiamo mostrato un render di come potrebbe essere questa nuova supercar che sarà l'erede della Huracan: si ipotizza un'interpretazione futuristica ispirata al concept Lanzador. Nel 2028 è previsto il lancio del primo veicolo completamente elettrico della Lamborghini, mentre nel 2029 potrebbe arrivare un aggiornamento della Revuelto e il successore elettrico dell'Urus, entrambi basati sulla piattaforma SSP del gruppo Volkswagen.

Per tutti coloro che già provano nostalgia, vi abbiamo lasciato un video di una Lamborghini Huracan lanciata a 362 km/h. E' sempre un'emozione sentire quel sound unico della casa di Sant'Agata Bolognese, divenuto oramai patrimonio indiscusso dell'automobilismo sportivo.

Su Motul Olio per Moto 7100 4T 10W40 4L è uno dei più venduti di oggi.