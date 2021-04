Una Lambo Huracan Spyder è stata riparata e messa in vendita: potrebbe essere un affare

La Lamborghini Huracan Performance Spyder è una delle vetture migliori mai prodotte dalla casa automobilistica di Sant'Agata Bolognese, soprattutto a livello tecnico. L'esemplare in verniciatura blu visibile nella galleria di immagini in calce è tra l'altro uno di quelli più sgargianti in circolazione, e adesso finito all'asta.

Il listino appena pubblicato da Copart precisa con chiarezza che, seppure ad in primo sguardo possa sembrare nuova, la supercar è in realtà stata estensivamente riparata in seguito ad un importante ma superficiale danneggiamento.

Purtroppo gli scatti non ci consentono di ammirare ogni dettaglio del bolide a motore centrale, ma sembra che la carrozzeria sia tornata davvero alle condizioni di fabbrica. Il listino non cita con precisione che tipo di incidente abbia avuto, ma di sicuro si trattava di entità non esagerate, per cui la riparazione è parsa una via percorribile, soprattutto da un punto di vista economico.

Nel momento in cui scriviamo l'offerta più alta si è attestata sui 102.000 dollari (85.000 euro), e al contempo il rivenditore ha attuato una proposta "Comprala subito" fissando il prezzo sui 269.000 dollari (225.000 euro). Da parte nostra quest'ultima cifra ci pare di certo esagerata, dato che la Huracan Performante Spyder nuova parte da 269.000 euro circa. A ogni modo, se l'asta dovesse tenersi sotto i 150.000 dollari, supponiamo possa trattarsi di un vero affare per il futuro acquirente.

Ricordiamo che prima del debutto della stratosferica Lamborghini Huracan STO, la Performante e la Performante Spyder rappresentavano il top della gamma grazie ad un output di 640 cavalli di potenza e 600 Nm di coppia scaturiti da un possente V10 aspirato da 5,2 litri.

Per chiudere bazzicando nei paraggi di Sant'Agata Bolognese vogliamo riavvolgere il tempo di 50 anni per tornare al lancio della indimenticabile Lamborghini Miura SV: ecco perché, dopo cinque decenni, è ancora la regina delle supercar.