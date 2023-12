Dalla Lamando alla Teramont, le 5 Volkswagen più rare da vedere: le conoscete tutte?

Volkswagen è presente in Cina con due marchi diversi. Infatti per poter entrare nel paese bisogna creare un join venture e fondersi con un produttore. Il gruppo tedesco si unì a SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation) nel 1985, e FAW-VW. Questa struttura dette origine a una diversificazione della gamma.

Volkswagen Lamando L ha fatto il suo ritorno sul mercato cinese nel 2022 con un design dinamico e moderno, presentando un muso descritto come quello di una supercar. Lunga 4,79 metri, questa berlina offre un profilo coupé a quattro porte e si basa sulla piattaforma MQB Evo, fornendo motorizzazioni come il 1.2 da 115 CV e il potente 1.4 da 150 CV.

Volkswagen Teramont, lanciato nel 2017, si distingue come il SUV più grande della gamma. Con una lunghezza di 5,04 metri e basato sulla piattaforma MQB della Golf, offre motori potenti come il 2.0 TSI da 240 CV e il V6 VR6 da 3.6 FSI con 284 CV. Ha conquistato mercati in diverse regioni del mondo.

Volkswagen Viloran, presentata nel 2019 e introdotta nel 2020, ha ridefinito il concetto di monovolume di grandi dimensioni con una lungheza di 5,35 metri. Alimentata da un motore 2.0 TSI da 186 CV o 220 CV, offre spazio lussuoso per sette passeggeri, e propone una linea di continuità con la Volkswagen Saveiro, presente sul mercato sudamericano dal 1986. Quest'ultima è un pick-up con dimensioni di 4,50 metri. Offre versatilità con opzioni a cabina singola e doppia, e un motore 1.6 da 116 CV con trasmissione manuale a 5 marce.

Volkswagen Ameo, lanciata in India nel 2016 come versione a tre volumi della Polo, è stata adattata alle normative locali con una lunghezza inferiore a 4 metri. La produzione è cessata nell'aprile 2020, in risposta agli standard Bharat 6.

Sebbene non tutti questi modelli circolan0 in Cina, l'unione tra Volkswagen e i gruppi cinesi rappresenta un polo di produzione localizzato alla realizzazione di modelli specifici per altri mercati. Il gruppo tedesco sta però attualmente riscontrando delle difficoltà non da poco in Cina.

