In un lago della California trovato giacimento di litio per 375 milioni di auto elettriche

Da più parti addetti e lavori ed esperti del settore lamentano il rischio che il litio, utilizzato per le batterie delle auto elettriche (in generale per ogni batteria), possa non soddisfare l'enorme richiesta di vetture green che si prospetta, soprattutto in vista dello stop di benzina e diesel dell'Ue dal 2035.

Una grande mano in tal senso potrebbe arrivare dallo studio del Lawrence Berkeley National Laboratory, che ha scoperto come nel lago Salton, in California (noto come Salton Sea e già famoso per la sua riserva di Litio), vi sia un ingente quantità dell'elemento chimico, ben di più di quanto ci si aspettava.

Nessuno aveva fatto fino ad ora alcuna stima, ma stando ai ricercatori, nascosta nel lago Salton vi sarebbe una riserva pari a soddisfare la produzione di ben 375 milioni di batterie per le auto elettriche.

Si tratta ovviamente di una buona notizia per il mercato delle vetture a zero emissioni, a cominciare da quello degli Stati Uniti, nazione dove nel giro di pochi anni la circolazione delle auto termiche scenderà in gran quantità, con le prospettive di vendere il 60 per cento di veicoli elettrici sul totale in breve tempo.

“Il litio è vitale per decarbonizzare l’economia e raggiungere gli obiettivi del presidente Biden di un’adozione del 50% di veicoli elettrici entro il 2030”, le parole di Jeff Marootian, segretario del DOE per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili. “Questo rapporto conferma l’opportunità irripetibile di costruire un’industria nazionale del litio a livello nazionale, espandendo allo stesso tempo la produzione di elettricità pulita e flessibile”, ha aggiunto riferendosi al giacimento scoperto nel Salton Sea.

La riserva di litio ammonterebbe a ben 3.400 chilotoni, una quantità enorme che potrebbe soddisfare l'industria delle auto green per decenni. Basti pensare che negli Stati Uniti sono state vendute nel 2022 12,7 milioni di auto, di conseguenza, facendo un breve calcolo, il solo lago Salton potrebbe soddisfare la domanda di auto per 29 anni, in caso di un'ipotetica (e irreale) vendita di auto elettriche pari al 100% sul totale del venduto.

Il problema principale di tale scoperta resta l'estrazione del litio da quella che è una salamoia geotermica, ma alcune aziende stanno già cercando di individuare il metodo migliore per riuscirci, e in tal senso lo sviluppo della tecnologia può essere di grande aiuto.

Secondo una recente stima entro il 2030 servono 6 milioni di tonnellate di litio per soddisfare la domanda sempre più crescente di batterie: la scoperta di altri giacimenti come quello del lago Salton potrebbe senza dubbio aiutare.