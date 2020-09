Una LaFerrari Aperta da 4 milioni di euro è stata usata per giocare a golf

La vita in quarantena può sicuramente rivelarsi noiosa dopo alcuni giorni, soprattutto dopo aver terminato la propria serie preferita o dopo aver completato il titolo videoludico appena arrivato sul mercato.

Per trattare in modo diverso questo stranissimo 2020, Ian Poulter ha deciso di giocare a golf usando una vettura incredibilmente costosa. Stiamo parlando di una Ferrari LaFerrari Aperta multimilionaria la quale, attraverso i suoi finestrini abbassati, doveva fare da porta per la piccola pallina bianca.

La breve clip, visibile in fondo alla pagina si svolge sotto il pezzo Know Yourself del noto Drake, che parte mentre Ian Poulter fa per scendere dalla macchina nel giardino della sua lussuosa villa. Un istante dopo lo vediamo mentre raccoglie la mazza da golf, si posiziona per il tiro e realizza un centro perfetto.

Per chi non lo sapesse, stiamo parlando di una hypercar costruita in appena 201 esemplari, i quali montano tutti un poderoso V12 a 65° da 6,3 litri ed erogante 800 cavalli di potenza a 9.000 giri al minuto e 700 Nm di coppia a 6.750 giri. In aiuto dell'unità termica arriva un propulsore elettrico da 163 cavalli, il quale consente un output complessivo di 963 cavalli e 900 Nm. Il fatto è che la hypercar di Maranello non è soltanto rara, ma costava anche 4 milioni di euro circa al suo debutto.

Adesso il suo valore sta persino aumentando, e a testimoniarlo ci pensa un esemplare di LaFerrari Aperta con 280 chilometri percorsi venduto lo scorso anno per quasi 6 milioni di euro. Dal nostro canto non crediamo che uno scontro con la piccola pallina da golf avrebbe potuto intaccare la vernice, ma nel dubbio una cosa come quella messa in scena da Ian Poulter non l'avremmo mai fatta.

