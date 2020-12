Lady Gaga ha messo in palio la sua Lamborghini Huracan, potreste provare a vincerla

Lamborghini e Lady Gaga stanno collaborando allo scopo di racimolare una discreta somma per beneficenza. La nota cantante e attivista ha deciso di supportare tutti coloro i quali sono stati messi in grande difficoltà dalla pandemia di coronavirus raccogliendo fondi per varie organizzazioni.

Le persone intenzionate a partecipare a questa sorta di lotteria, attiva dal 5 al 16 di dicembre sulla piattaforma Omaze, avranno la possibilità di vincere una fenomenale Lamborghini Huracan EVO RWD. Si tratta dell'esemplare utilizzato nell'ultimo video musicale dalla cantautrice e attrice americana, e la potete ammirare attraverso la galleria di immagini in fondo alla pagina.

Questi fondi pertanto non andranno a finire nelle tasche di Lady Gaga, ma verranno convogliati verso la Born This Way Foundation, la quale si è sempre posta l'obiettivo di promuovere il benessere dei più giovani, e verso l'organizzazione Together Rising, che invece connette i filantropi con varie compagnie in grado di aiutare i bisognosi sul suolo statunitense.

Per chi non conoscesse la supercar italiana nella sua variante a trazione posteriore abbiamo qualche dato da condividere. Ovviamente è mossa come al solito dal poderoso V10 aspirato da 5,2 litri che storicamente consente prestazioni eccezionali: stiamo parlando di un output che ammonta a ben 580 cavalli di potenza a 8.000 giri al minuto e 540 Nm a 6.500 giri, scaricati sull'asfalto tramite un cambio automatico a doppia frizione e sette rapporti. Secondo la casa di Sant'Agata Bolognese questa Huracan può scattare da 0 a 100 km/h in appena 3,3 secondi (2,9 per la variante AWD), mentre la sua velocità di punta ammonta a 325 km/h.

In linea di massima il bolide costa ai consumatori una cifra di partenza di circa 175.000 euro, ma supponiamo e speriamo che l'esemplare tra le mani di Lady Gaga possa raggiungere somme ben più elevate.

Per concludere senza allontanarci dalla casa automobilistica italiana vogliamo rimandarvi alle dichiarazioni del nuovo CEO del brand, Stephan Winkelman, il quale ha affermato di voler portare avanti i motori a combustione interna quanto più a lungo possibile. Tornando alla Huracan, Lambo ne ha di recente presentato un'altra variante: ecco a voi l'estrema Huracan STO.