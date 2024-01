Ruba una Kia ma finisce dentro una voragine pochi minuti dopo

La storia che state per leggere riguarda un furto d’auto finito male, anzi malissimo, sia per il ladro che per la vettura, una Kia Spectra 5 ribaltata a causa di una voragine.

Dal modello dell’auto capite che ci troviamo negli Stati Uniti, dove la Spectra è stata commercializzata tra il 2000 e il 2009 prima di essere rimpiazzata dalla Kia Forte. Un modello di Spectra 5 è stato rubato lo scorso 21 gennaio nella contea di Tillamook, in Oregon, proprio di fronte alla casa del proprietario. Non è chiaro a che ora sia stata rubata - esattamente - la vettura, di certo attorno alle 8:00 del mattino l’ufficio dello Sceriffo ha ricevuto una chiamata d’allarme: un’auto si era ribaltata e incendiata in un luogo in cui era avvenuta una frana.

All’arrivo sul posto, gli agenti hanno scoperto che il segnale di “Strada chiusa” era stato rimosso, mentre all’interno dell’auto non vi era nessuno. Per questo motivo non si hanno notizie di persone ferite: il ladro (magari con relativi complici, non lo sappiamo) è scappato dal luogo dell’incidente ed è attualmente ricercato.

Il problema relativo ai furti d’auto purtroppo è diffuso in parecchie zone del mondo, in Germania qualcuno ha appena rubato i fari di una Porsche aprendo l’auto come una scatoletta. In Oregon però hanno anche altre “gatte da pelare”: sembra infatti che barriere stradali e segnali di pericolo vengano rimossi di continuo, il che è un vero disastro visto che lungo la costa del Pacifico si verificano spesso frane e smottamenti. La gente ignora anche i più allarmanti segnali di pericolo e le conseguenze sono piuttosto ovvie. È altrettanto strano che qualcuno decida di rubare una vecchia Kia Spectra nel 2024, ma su questo fronte le motivazioni potrebbero essere molteplici...