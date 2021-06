Ladro scappa in auto, ma viene fermato e poi morso alle parti basse da un cane poliziotto

Evitare di accostare costringendo le forze dell'ordine all'inseguimento è una delle idee peggiori che si possano avere, e a quanto pare la polizia di Marion County l'ha confermato ancora una volta: il video in alto, caricato su YouTube da Oh! Another Police Pursuit Video, testimonia una fuga finita malissimo.

Lo scorso 19 giugno il conducente di una Dodge Charger ha deciso di ignorare gli avvertimenti di una pattuglia dandosi alla fuga all'interno della contea della Florida. La clip si apre con il fuggiasco intento a superare più di un incrocio col semaforo rosso, ad oltrepassare ogni limite di velocità possibile e a tentare ogni sorta di stratagemma pur di sottrarsi alla volante della polizia.

La svolta si verifica poco dopo il terzo minuto di riprese, quando la velocità ridotta consente al conducente della pattuglia di agganciare il posteriore della Charger per spedirla direttamente contro un albero. Neanche questo è servito ad arrestare il fuggitivo, che con una invidiabile caparbietà se l'è data a gambe lasciando sul posto il proprio veicolo.

Purtroppo per lui i cani poliziotto sono molto più abili nella corsa, e un esemplare ben addestrato l'ha prima raggiunto e poi tenuto per le parti intime con una stretta mandibolare dalla quale non si sfugge. : il video evidenzia chiaramente lo stato di agitazione (e probabilmente di dolore) nel quale si trovava il fuggiasco braccato nella morsa del cane nel bel mezzo della foresta.

L'individuo è stato rapidamente trasferito in ospedale prima del sicuro arresto, per il quale le accuse non mancano: elusione delle forze dell'ordine e fuga aggravata. A proposito di inseguimenti assurdi non possiamo non citare l'episodio accaduto il mese scorso: un uomo ha rubato due auto della polizia durante la fuga, proprio come in GTA. In chiusura vogliamo rimandarvi ai trucchi coi quali vengono realizzagli gli inseguimenti all'interno dei film.