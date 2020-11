Ladri sottraggono un prototipo di Dodge Durango a un dipendente FCA

Grazie a un'ottima comodità dell'abitacolo, a oltre 700 cavalli di potenza derivati da un V8 sovralimentato e al suo costo non esattamente proibitivo, è facile capire i motivi che spingono molti statunitensi a desiderare una Dodge Durango Hellcat.

Meno comprensibile è stato il comportamento di alcuni individui i quali, la scorsa domenica mattina, hanno deciso di impossessarsi indebitamente di un esemplare non definitivo di Durango Hellcat mentre era parcheggiato nel vialetto di un dipendente del Gruppo FCA. A riportare la vicenda, purtroppo ancora fumosa, è Mopar Insider.

Secondo un post nel gruppo Facebook "Stolen Cars DETROIT, MI" i ladri avrebbero impiegato appena tre minuti per violare la vettura, avviarla e sparire oltre l'orizzonte. La pubblicazione afferma anche che il prototipo era stato rintracciato all'interno dei confini della città di Detroit grazie al sistema UConnect di FCA che offre la funzione "Find My Hellcat!". In quel preciso istante il Durango era a meno di 20 chilometri dalla scena del crimine, ma al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli nel merito.

Dal nostro canto non possiamo far altro che sperare in un recupero immediato del SUV sportivo, ma è probabile che, nel caso in cui la polizia non avesse ancora messo le mani su di esso, i ladri lo abbiano già fatto a pezzi per vendere le componenti singolarmente. Certo è che i prototipi di pre-produzione in genere vengono comunque smantellati dal produttore, e servono soltanto a ottenere dati utili, ma è anche vero che spesso le case automobilistiche (almeno negli USA) donano questi veicoli ai programmi di ingegneria automotive di college e università locali.

Giusto per fare un esempio citiamo un caso del 2014, quando Chrysler ordinò 93 Dodge Viper per inviarle nelle scuole a scopo di studio. Molti fan del brand, non consci del fatto che gli esemplari sarebbero comunque stati distrutti, si indignarono in modo evidente.

Tornando al cuore della notizia ci auguriamo che la Durango Hellcat venga ritrovata, ma vogliamo concludere rimandandovi all'eccezionale annuncio di Hennessey: il brand lancerà presto sul mercato una Dodge Durango Hellcat modificata con oltre 1.000 cavalli di potenza. In ultimo dobbiamo menzionare l'economicità dell'offerta Dodge in rapporto alla potenza effettiva. In questo specifico ambito la casa statunitense è impareggiata: la Dodge Challenger SRT Super Stock richiede infatti appena 83 euro per ogni cavallo.