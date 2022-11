I ladri rubano la ruota della Corvette in meno di un minuto: incastrati da una Tesla

Al giorno d’oggi nelle città e nei luoghi pubblici ci sono sempre più telecamere che sorvegliano ciò che succede nell’arco della giornata, e la loro diffusione è sempre più massiccia, tanto da essere presenti anche sulle auto, come quella di questa Tesla, che ha immortalato dei ladri alle prese un furto ai danni di una Chevrolet Corvette.

L’evento è andato in scena lo scorso 3 novembre in un parcheggio di Southlake, in Texas, e la camera della Tesla che si trovava parcheggiata ha beccato una Dodge Charger nera che si è affiancata ad una Chevrolet Corvette C7 bianca. Dalla muscle car sono scesi due uomini, che prontamente hanno aperto il baule per dotarsi di crick e pistola per svitare i bulloni (in Germania c’è chi ha rubato cerchi e copriruote di molte Tesla in attesa di essere consegnate).

In pochi secondi, i due “maghi del pit stop” hanno alzato la supercar, che nel frattempo ha iniziato a lampeggiare accompagnata dal suono dell’allarme, e hanno smontato la ruota posteriore sinistra (a detta del proprietario valeva circa 700 dollari), che poi è stata riposta in velocità nel bagagliaio prima di darsela a gambe. Da notare che una volta tolto il crick non hanno lasciato l’auto a terrà, ma hanno avuto l’accortezza di lasciarla appoggiata ad un supporto in legno.

Purtroppo per loro, la camera della Tesla ha registrato il tutto, e soprattutto il numero di targa, anche se al momento sono ancora a piede libero, nonostante le forze dell’ordine siano sulle tracce dei malintenzionati. Un furto piuttosto inusuale, sebbene non sia la prima volta che assistiamo a fatti di questo tipo: ricordiamo che in passato il proprietario di una Lamborghini Huracan ha trovato la sua auto senza ruote nel parcheggio.