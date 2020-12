Ladri gli rubano due Kia Sportage in un mese: automobilista disperato

Se come automobilisti pensate di essere sfortunati tra forature varie, incidenti o furti bisogna che relativizziate la vostra condizione: a un cittadino statunitense sono state sottratte ben due Kia Sportage in circa un mese.

La sfortunata vittima, residente a Denver, in Colorado, si è chiesta se comprare una terza auto, visti gli assurdi precedenti. In base a quanto riportato dalla polizia di Denver, i furti d'auto sono aumentati del 50 percento, raggiungendo una soglia allarmante per i residenti della città.

In genere ci vuole una vita intera per potersi permettere l'acquisto di due Kia Sportage a distanza di tempo ravvicinata, e in effetti l'uomo di Denver ha dovuto praticamente spendere i risparmi di una vita intera per farlo: quando ha perduto la prima Sportage del 2018, dopo poche settimane ne ha comprata una identica soltanto per vedersela sottratta nuovamente.

Secondo la polizia di Denver la causa principale dell'aumento di furti sarebbe da attribuire alla pandemia di coronavirus, che ha innegabilmente messo in pessime condizioni economiche parecchie persone dell'area metropolitana di Denver. L'ultimo report di CBS 4 Denver palesa la seguente situazione:"Stando alle autorità della Città di Denver, il numero di crimini relativo al furto d'auto è passato dai 4.248 casi del 2019 agli attuali 6.394."

Basandoci su questi dati scopriamo che i veicoli verso i quali i ladri d'auto guardano con più attenzione sono i pickup Ford, i pickup Chevrolet, le Honda, le Subaru, le Hyundai e le Kia. Questa lista può sembrare bizzarra, ma sappiate che si tratta dei brand più apprezzati in termini di volumi di vendita a livello locale, pertanto rappresentano quelli con più esemplari disponibili al furto.

I consigli, indirizzati ovviamente soltanto a chi è in grado di rispettarli, sono quelli di parcheggiare nel proprio garage o in aree sicure e di rimuovere ogni oggetto prezioso dalla vista di un eventuale sguardo indiscreto, mentre i sistemi più moderni di bloccasterzo possono prevenire buona parte dei tentativi da parte dei criminali.



