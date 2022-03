Ladri rubano quasi 4000 litri di diesel da distributore: video del furto ingegnoso

Con l’aumento dei prezzi del diesel e della benzina a cifre spaventose in tutto il mondo, ci sono persone che si reinventano ladri per una volta a caccia di “pieni gratuiti”. Uno dei casi più recenti ci giunge dal Texas, dove alcuni furbi cittadini hanno rubato quasi 4.000 litri di diesel dai distributori.

Grazie al canale KHOU 11 abbiamo accesso a un piccolo reportage dell’accaduto: per ben tre giorni di fila, i malintenzionati del caso si sarebbero recati presso la stazione di servizio Fuqua Express di Houston con un minivan nero, il quale rimaneva parcheggiato proprio sopra i portelli di rifornimento dei serbatoi e una ventina di minuti e poi si allontanava.

Il fenomeno inizialmente non è stato notato da Jerry Thayil e dalla sua famiglia, titolari dell’attività, ma con il passare dei giorni il sospetto è emerso lentamente. Grazie anche all’indagine della polizia, contattata rapidamente da Thayil, è stato scoperto che il minivan Chrysler nascondeva una botola sul fondo e una pompa all’interno della macchina per rubare il diesel. Utilizzando le serrature personalizzate, i criminali avrebbero aperto il portello della stazione di servizio per ben tre volte e rubato circa 1.000 galloni di diesel, ovverosia 3.785 litri.

Al quarto tentativo di furto sono stati inseguiti da Thayil, ma senza successo. Questo, per giunta, non è l’unico caso di furti presso stazioni di servizio negli Stati Uniti, ed è chiaro segnale del panico generale per l’aumento dei prezzi.

Nel mentre, tornando in Italia, il Governo starebbe per tagliare le accise sulla benzina.