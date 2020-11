Ladri beccati a rubare o danneggiare le Tesla: a breve un interessante aggiornamento

A quanto pare la Modalità Sentinella delle Tesla riceverà presto un interessante aggiornamento relativo una nuova e attesissima funzionalità: quella che permetterà tramite il display del proprio smartphone di monitorare gli interni delle EV o anche l'area circostante ad esse.

Secondo l'hacker iscritto su Twitter come @greentheonly, la casa automobilistica californiana potrebbe introdurre la feature con l'aggiornamento over-the-air 2020.48. Ciò è possibile grazie al sistema di telecamere installate su ogni singolo modello presente sul mercato.

"Bene, la visione da remoto pare essere in arrivo, ma al momento non so se sarà compresa nella 2020.48 oppure verrà rimandata." Green ha risposto così al commento di un appassionato del brand. Restando in argomento ha poi aggiunto che sarà permesso ai proprietari di autovetture Tesla di accedere a questo streaming a distanza attraverso l'app Tesla, e l'eccitazione dei fan è palpabile.

Molti clienti Tesla richiedono questa funzione già da tempo, poiché può risultare utile in un ampio spettro di situazioni. Ad esempio, quando utilizzata in combinazione con la Dog Mode, può servire a dare un'occhiata alle condizioni del proprio animale lasciato all'interno dell'abitacolo mentre si è via per lo shopping o per lavoro. Gli automobilisti più ansiosi invece potrebbero usarla per sincerarsi che ogni cosa in ordine dopo averla lasciata a casa per le vacanze, e infine i genitori i quali devono per forza di cose lasciare i bambini in macchina per un po', possono in qualunque istante controllare i loro movimenti.



Nel corso degli ultimi mesi Tesla si sta dando un gran da fare per migliorare il software delle proprie vetture, e gli aggiornamenti vengono rilasciati a cadenza serrata. In questo senso la funzione che ha ricevuto notevoli migliorie è senza alcun dubbio la Guida Autonoma Completa, al momento ancora in fase Beta. Gli utenti che hanno scaricato la versione preliminare stanno fornendo una mole di dati molto importante per i tecnici del marchio, che li sfruttano per rendere sempre più efficace e stabile l'intero sistema. Nel caso in cui foste curiosi di capire come funziona il tutto e come la Guida Autonoma si interfaccia con il conducente attraverso il display, vi consigliamo di dare un'occhiata a questo video dalla durata di oltre 20 minuti.