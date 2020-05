Ladri assaltano uno store Tesla e scappano con tre auto: l'inseguimento è da Far West

Tre criminali hanno appena assaltato un Tesla store in Virginia, Stati Uniti, riuscendo a fuggire con altrettante vetture e costringendo la polizia locale a un fulmineo inseguimento tra le strade notturne, il quale si poi è protratto per alcuni interminabili minuti.

Stando a quanto riportato da NBC 4 Washington, nota emittente locale, i veicoli sarebbero stati sottratti Tyson's Corner store Tesla:"Gli agenti della polizia hanno inseguito tre veicoli Tesla, con ogni probabilità rubati da una concessionaria della Virginia nel corso della notte di venerdì, ed è finita con la fuga di due ladri e con la cattura del terzo, fa sapere la polizia."

La polizia della contea di Fairfax ha riferito di aver agguantato le auto e di aver provato ad arrestarne la corsa prima che provassero a scappare ad alta velocità. Durante il palese trambusto uno dei criminali si è schiantato contro un muro in cemento a bordo della sua Model S, nei pressi di Leesburg Pike, e ha di conseguenza deciso di darsi alla macchia con la sola forza delle proprie gambe.

Gli altri due individui si sono cimentati in una fuga alla Fast and Furious, peccato però che stavolta fosse tutto vero, e che la propria incolumità, ma soprattutto l'incolumità degli altri utenti della strada, sarebbe stata messa in grave pericolo. Alla fine dei giochi anche loro però hanno capito di non riuscire a seminare le forze dell'ordine, e hanno quindi accostato le macchine optando per una sfrenata corsa a piedi. Le parole di NBC al riguardo:"Uno dei conducenti accusati, un uomo del Maryland, è stato catturato, riferisce la polizia. Il sospettato avrebbe mentito circa la propria età, dicendo alla polizia di essere in realtà un minorenne."

Al momento gli agenti non hanno rivelato null'altro riguardo questa faccenda da vero e proprio Far West, pertanto non sappiamo né come abbiano fatto i criminali a rubare le vettura, né come procedano le investigazioni riguardo l'intera faccenda. Noi dal nostro canto non mancheremo di pubblicare ulteriori aggiornamenti nel caso venissero rilasciati.

