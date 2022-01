Questa Lada si ribalta di 360 gradi: la nuova sfida di Garage54

Di test bizzarri con le iconiche Lada ne abbiamo visti molti sulle nostre pagine. Un esempio eclatante è la vecchia Lada riproposta con 14 gomme, un azzardo che potrebbe essere davvero definito un “abominio”. Questa volta, invece, ci troviamo dinanzi a una Lada dotata di roll-bar per capovolgersi completamente.

Ancora una volta sono stati i russi di Garage54 a fare esperimenti con i famosi veicoli della casa di proprietà di AvtoVAZ. Il filmato pubblicato su YouTube è incredibile: per modificare questa Lada il team ha dovuto aumentare l’altezza da terra, spogliando gli interni lasciando solamente volante, sedile con imbracatura e togliendo persino il parabrezza.

A questo “mostro” è stato aggiunto dunque l’elemento chiave: il roll-bar realizzato in acciaio e saldato esternamente al veicolo. L’obiettivo? Ribaltare la Lada con un rollio completo, di 360 gradi. Per farlo, innanzitutto è stato necessario cercare di replicare l’acrobazia manualmente per farsi un’idea del gesto da compiere.

Dopodiché, ha avuto inizio la serie di tentativi in corsa. L’esperimento non è stato così semplice, dato che le frenate brusche iniziali non si sono dimostrate sufficienti affinché la Lada completasse l’impresa. Un primo successo è giunto con l’avvio del rollio e il successivo ritorno alla posizione di partenza. A circa sei minuti dall’inizio del video, però, finalmente la squadra di Garage54 è riuscita a riprendere il primo e unico giro completo. Il filmato mostra anche riprese interne e con GoPro montate sulla roll-bar; dunque, è altamente consigliata la visione di questa follia Made In Russia.

A fine dicembre, invece, Garage54 ha mostrato un sistema di chiusura dei vetri elettrici in grado di affettare verdura e würstel.