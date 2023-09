Lada Niva tenta di saltare da un palazzo all'altro ma finisce malissimo: il video

Lo stuntman russo Evheny Chebotarev, ha deciso di lanciare una Lada Niva dal tetto di un edificio all'altro. La bravata si è rivelata un fallimento, con l'auto che è precitata fino a terra dopo un volo di diversi piani d'altezza. Nonostante la serietà dell'accaduto, il conducente è miracolosamente sopravvissuto con ferite relativamente lievi.

Poco dopo il lancio audace, sfidando la legge di gravità, la povera Lada Niva si è schiantata violentemente contro il muro di mattoni dell'edificio adiacente, terminando la sua discesa a testa in giù. La troupe delle riprese ha assistito con orrore mentre il conducente è riuscito a uscire dall'auto distrutta, miracolosamente, con le sue stessa gambe.

In seguito alla terrificante esperienza, lo stuntman ha condiviso sui social media di aver riportato lesioni alle gambe e ai piedi, rendendo necessaria una visita più approfondita in ospedale. L'incidente pare sia avvenuto nella Repubblica russa dell'Ossezia del Nord-Alania, in prossimità del confine con la Georgia.

Non è la prima volta che Chebotarev è coinvolto in un grave incidente, poiché due anni fa riportò una frattura alla spina dorsale nel tentativo di saltare con un'auto sopra un fiume. Il suo canale YouTube è costellato di acrobazie simili, in cui si vede impegnato in pericolose acrobazie come salti su veicoli in movimento e crash test. Uno di questi lo documentammo tempo fa, quando Chebotarev imitò una famosa scena di Fast and Furios passando sotto un camion in corsa con la sua auto.

A proposito di stuntman, ecco un articolo approfondito sulla vita e le peripezie del celebre Ken Block, il famoso drifter, performer e imprenditore le cui imprese e collaborazioni lo hanno reso celebre nel tempo.