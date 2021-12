La Lada Niva è immortale: la versione Bronto mostra i muscoli in video

Robusta, pratica e senza tempo. La Lada Niva ha fatto innamorare molti italiani e continua imperterrita la sua evoluzione dal 1977. L'azienda di Togliatti ha girato un nuovo video promozionale per sottolineare le doti fuoristrada della versione Bronto.

La Bronto nacque come pacchetto aftermarket finché AvtoVAZ non acquisì l'azienda produttrice, facendolo diventare un optional ufficiale. Un percorso simile a quello che sugellò il matrimonio tra Fiat e Abarth.

La Niva Legend Bronto è disponibile in Russia con prezzi a partire da 939.900 rubli, il corrispettivo di 11.300 euro circa. Il prezzo di listino sale a circa 11.930 euro qualora si scegliesse la variante Prestige. La Prestige si contraddistingue per l'aspetto ancora più rude: i fari anteriori sono immersi in una grossa griglia in plastica, i passaruota sono in materiale plastico nero, dispone di mancorrenti sul tetto e di cerchi in lega da 15 pollici. Con soli 25.000 rubli in più, all'incirca 300 euro, si possono avere i fari extra montati sul tetto.

Sotto il cofano anteriore si nasconde il buon vecchio 1,7 litri a benzina da 83 CV di potenza e 129 Nm di coppia. La potenza viene inviata alle quattro ruote attraverso un sistema 4WD permanente che lavora in tandem con un cambio manuale a cinque marce. La Bronto include inoltre differenziali autobloccanti, sospensioni rinforzate, asse posteriore più robusto e uno strato protettivo per il carter.

Nel modello 2021 la Niva Legend Bronto propone di serie alcuni optional studiati per migliorare la vivibilità dell'abitacolo: aria condizionata, computer di bordo, sedili riscaldati, specchietti elettrici, alzacristalli elettrici, prese da 12V e servosterzo. Non male per un veicolo famoso per il suo lato spartano.

Lada è ora gestita dal Gruppo Renault. La Niva sarà un modello importante per il futuro del marchio, nel 2024 arriverà il nuovo inedito modello. In Russia sono appassionatissimi di fuoristrada, come dimostra Garage54; il noto canale YouTube ha creato una replica del Tesla Cybertruck sfruttando materiali di scarto.