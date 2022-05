KYMCO porta in Italia i suoi scooter con battery swapping: saremo i primi in Europa

Lo scorso mese di gennaio ha fatto parecchio parlare di sé il nuovo scooter elettrico da 1.200 euro KYMCO Like 125 EV. Ora l'azienda, molto attiva in campo elettrico, ha dichiarato di voler portare in Europa il suo sistema iOnex di battery swapping per scooter partendo proprio dall'Italia.

In Asia la sfida del battery swapping è tutta contro Gogoro, che al momento batte KYMCO 10:1 in quanto a presenza sul mercato (Gogoro lancia le stazioni battery swapping da 200 kWh). In Europa la tecnologia è quasi inedita e KYMCO vuole partire proprio dalla nostra Italia per offrire il suo servizio iONEX di cambio batteria on-the-go - anticipando sul tempo sia Gogoro che Honda, altro player attivo sul campo del battery swapping.



Gogoro in realtà ha già i suoi scooter nel vecchio continente, disponibili però solo per il noleggio a breve termine, KYMCO invece vuole che la sua offerta sia differente e più votata all'acquisto con eventuali batterie in swapping, ovvero una volta che siamo a corto di carica possiamo cambiare batteria presso un'apposita stazioncina di servizio, tagliando di netto i noiosi tempi di ricarica. Inoltre in questo modo si eviterebbe di acquistare la costosa batteria e di sfruttare un servizio a noleggio con pagamento mensile (qualcosa già fatta anche per le auto elettriche: le batterie NIO non si comprano).



A importare il servizio in Italia sarà la KMI di Padana Sviluppo, come annunciato anche da Moto.it. Non è ancora chiaro quali scooter elettrici KYMCO arriveranno nel nostro Paese, è possibile però che avremo a disposizione gli iONEX e i Many 110 EV, scooter capaci di arrivare a 50 km/h e di avere fino a 200 km di autonomia con una singola carica. Il proprietario del mezzo può decidere poi se acquistare la batteria da ricaricare a casa oppure sfruttare il battery swap una volta che il servizio sarà attivo - servizio adatto soprattutto a chi non possiede un box per la ricarica e vuole un "pieno" a tempo record. Istantaneo, di fatto.