KYMCO Like 125 EV, lo scooter elettrico da appena 1.200 euro

L'azienda taiwanese KYMCO vuole entrare a gamba tesa nel florido mercato degli scooter elettrici, provando a dare più di una spallata a start-up ormai gigantesche come NIU o a marchi storici come Piaggio. Lo fa con un nuovo scooter elettrico 125 cc equivalente da appena 1.200 euro.

Si chiama KYMCO Like 125 EV ed è pensato appositamente per sfondare nel nostro mercato europeo. La serie KYMCO Like è già famosa nel vecchio continente proprio per essere incredibilmente accessibile, e lo stesso sarà con questo modello a zero emissioni. Parliamo di uno scooter che offre un motore da 3,2 kW con 4,3 CV, non tantissimo ma con 124 Nm di coppia provenienti dalla trazione posteriore a zero emissioni.

Le due batterie di serie si trovano al di sotto della sella e possono essere rimosse in qualsiasi momento; si tratta di accumulatori da 50 V e 13 Ah, attorno ai 650 Wh l'uno. Batterie compatte da 5 kg l'una, dunque estremamente portatili. Lo scooter inoltre conserva un asso nella manica: anche se entrambe le batterie sono a terra, o stanno caricando a casa, interamente c'è una terza batteria da 550 Wh che può comunque garantire qualche chilometro d'emergenza. Senza batterie, il baule è in grado di offrire 27 litri di spazio, sufficienti a ospitare un casco integrale oppure fino a tre batterie IONEX.

In totale lo scooter può trasportare 5 batterie e offrire fino a 200 km di autonomia. Il piccolo Like 125 EV possiede anche un navigatore integrato con istruzioni turn-by-turn e un quadro strumenti digitale con le principali info di marcia. E ancora una porta USB per ricaricare il proprio telefono, il tutto in 110 kg di peso. Lo scooter dovrebbe costare in Europa circa 1.200 euro, una cifra davvero aggressiva e interessante che potrebbe convincere molti utenti là fuori.

Un prodotto che dovrà vedersela contro il Piaggio 1 elettrico visto a EICMA 2021 e i nuovi prodotti 2022 di NIU.