Kylian Mbappé, il campione che acquistava Ferrari e Audi senza neppure avere la patente

Se siete appassionati di calcio sicuramente conoscerete Kylian Mbappé, giovane prodigio del calcio francese che con il Paris Saint-Germain guadagna ora 18,6 milioni di euro all'anno. Classe 1998, in questo 2020 compirà 22 anni, e nonostante non abbia preso subito la patente a 18 anni ha comunque iniziato a collezionare auto di lusso.

Per qualche anno la bicicletta con cui era solito spostarsi in città è diventata leggendaria, anche se agli allenamenti andava accompagnato da un autista a bordo di una Audi RS7. Ai tempi del provino per il Real Madrid finì addirittura per farsi dare un passaggio dal suo mito Zinedine Zidane, al quale chiese persino se togliersi o meno le scarpe prima di salire nella sua auto (il campione francese ovviamente sorrise e gli rispose di no!).

Aspettando di fare l'esame per la patente, il campione ha iniziato ad accumulare automobili ad altissime prestazioni, del resto con una paga di 378.000 euro a settimana potrebbe tranquillamente acquistare una supercar al mese...

Ebbene guardando al suo garage sembra che il calciatore abbia speso 486.000 euro per una nuova Ferrari, un'indiscrezione arrivata da uno studio firmato Carpardoo che però non ha scovato il modello esatto. Che Mbappé si sia fatto ammaliare dalla Ferrari 458 dei compagni di squadra Cavani e Neymar? Può essere, sembra però che il giovane abbia già acquistato anche una Audi R8, assieme a una Mercedes e una comoda Range Rover. Possiamo immaginare che presto vedremo altre vetture aggiungersi alla collezione.