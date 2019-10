Kyle Jenner mostra la sua Bugatti: sommersa di insulti su Instagram

Kyle Jenner ha comprato una nuova Bugatti Chiron, una hypercar da 1500CV che si fa agilmente da 0 a 100 in 2.3 secondi. I follower e i detrattori della ragazza non l'hanno presa bene, e hanno riempito il suo post su Instagram con così tanti commenti d'odio da convincerla ad eliminare il video. Lo trovate comunque nell'apertura di questa news.

Proprio qualche giorno fa vi raccontavamo di come Ibrahimovic abbia mostrato la sua nuova Ferrari senza grossi problemi, ma anzi ricevendo il plauso e l'ammirazione dei suoi fan. Ma guarda un po', oggi invece a mostrare la sua hypercar è una celebrity ed imprenditrice, e il risultato è stato diverso: quando Kyle Jenner ha mostrato sui social la sua Bugatti Chiron, come abbiamo scritto poche righe sopra, ha ricevuto pressoché solo odio e livore. La ragazza è stata costretta a cancellare il video.

La fiera del livore e delle banalità, c'era chi protestava dicendo che non fosse giusto prendere un auto del genere quando c'è chi "muore di fame", altri ironizzavano sul fatto che un'auto del genere non dovrebbe poterla guidare una donna, e quindi c'era chi sosteneva che con il costo del bolide (minimo 3 milioni di dollari) ci si poteva sfamare un villaggio "in Africa" (che come è noto è un'enorme nazione di tendopoli, e non un continente con Paesi dal diverso tenore di vita).

Ci rendiamo conto che Kyle Jenner non sia particolarmente amata, facendo parte di quell'ampio club di personaggi che —usando le parole di un D'Agostino di altri tempi— sono famose per il fatto di essere famose, ma questo non rende meno triste e patetica una campagna d'odio di questo tipo. Esistono persone con tanti soldi, in grado di comprarsi macchine che costano tanti soldi, ed ognuno ha il pieno diritto di spendere i propri (tanti o pochi) soldi come crede. È così da sempre, facciamocene una ragione.

Trovate il video della Bugatti Chiron della Jenner in apertura, qua invece un altro video con tutti i segreti della Bugatti Chiron, svelati da uno youtuber che l'ha anche guidata nelle autostrade tedesche.