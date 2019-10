Kumpan 1954 Ri S, lo scooter elettrico tedesco che sfida la Vespa

Se cercate il non-plus-ultra fra gli scooter elettrici con potenza simile ai 50cc, difficilmente troverete qualcosa di meglio - anche guardando al design - della Vespa Elettrica. Oggi però arriva un concorrente eccellente: parliamo dello scooter tedesco Kumpan 1954 Ri S, dal design decisamente retrò come indica lo stesso nome.

Nello specifico parliamo della versione potenziata, appena presentata, del classico Kumpan 1954 Ri - che rientra nella categoria L1 e dunque non va oltre i 45 km/h. La variante S invece offre parecchia potenza in più, può infatti raggiungere senza troppa fatica i 100 km/h grazie a un motore da ben 7 kW (9,4 CV) - e sembra, secondo la prova su strada di Electrek, che possa raggiungere i 9 kW (12 CV) di picco.

Davvero niente male, soprattutto se si pensa alla doppia batteria rimovibile da 1,5 kWh, che promette un'autonomia di 80 km con una singola carica. Sotto la sella c'è poi posto anche per un'eventuale terza batteria, in grado così di portare l'autonomia totale a ben 120 km - non è dunque folle pensare di poter organizzare dei piccoli viaggi con un mezzo simile.

Il tutto incastonato in un telaio vintage che richiama agli anni '50, che non disdegna però le nuove tecnologie: sul manubrio infatti troviamo un pratico display LCD da 7 pollici, grazie al quale controllare la velocità in tempo reale e tutte le info vitali dello scooter. Ma passiamo al prezzo, che in effetti non dista tantissimo dalla Vespa Elettrica (offrendo però più potenza e autonomia): 6.999 euro tasse incluse.