Ecco il Kubota X Cross: il primo trattore che lavorerà al vostro posto

Kobota, azienda giapponese maestra nello sviluppo di trattori, ci ha mostrato in modo del tutto inaspettato il suo X Cross concept. Si tratta di un mezzo sorprendente, e il video postato sul canale ufficiale YouTube dell'azienda ne svela qualche dettaglio.

Il suo design è futuristico, i suoi battistrada intriganti e il suo stile moderno. Nonostante tutto porta in dote alcune forme tradizionali di Kubota, così come il classico colore arancione che contraddistingue i mezzi del brand.

L'immagine condivisa, e che trovate in fondo alla pagina, smorza un po' la drammaticità della presentazione "nascondendo" il sistema d'illuminazione e la particolarità della verniciatura. Infatti dal teaser il "trattore" sembra un veicolo inviato dal futuro per combattere l'umanità. Infatti il mezzo è completamente autonomo, e pertanto sono assenti sedili, volante o altri tipi di controlli disponibili all'uomo.

I designer Kubota hanno deciso di fare questa mossa in occasione del compleanno numero 130 della compagnia, e l'obiettivo è quello di fornire supporto agli agricoltori mettendo a disposizione le tecnologie più avanzate per piantare, coltivare, spruzzare e raccogliere in modo più efficiente senza richiedere alcuno sforzo fisico.

Per Kubota questo è meglio della guida autonoma. L'X Cross concept è stato pensato per far ampio uso dell'intelligenza artificiale per consultare le previsioni del tempo o i dati climatici storici, per calcolare la crescita delle piante e prendere decisioni sui bisogni dei vegetali. Immaginate di affacciarvi alla finestra al mattino per scoprire che il vostro trattore ha già finito di piantare tutto perché ha scoperto che il giorno dopo avrebbe piovuto.

E' quasi scontato dirvi che il Kubota X sarà mosso dall'elettricità, ma non sono stati condivisi dettagli riguardo la potenza del veicolo, la capienza delle batterie o l'autonomia. A ogni modo non è un problema, perché difficilmente lo vedremo presto sul mercato.



A proposito di autonomia Tesla potrebbe staccare ancora di più i concorrenti, poiché sia Model Y che Model S disporranno di un range per singola carica davvero invidiabile.