Kubica 'Formula-E come andare a letto con una bambola gonfiabile, auto devono fare rumore'

Sono decisamente curiose le dichiarazioni rilasciate dall'ex pilota di Formula 1 Robert Kubica. Il polacco ha paragonato le Formula E ad avere un rapporto con una bambola gonfiabile, così come si legge su e-Formula.news.

Il 39enne pilota che in carriera ha gareggiato in Formula 1 ma anche nei rally, non sembra quindi intenzionato a correre in Formula-E, campionato che quest'anno ha registrato una serie di infortuni alla mano per i piloti.

E in vista della prossima stagione Robert Kubica inizierà una nuova avventura tenendo conto che lo stesso correrà nel WEC, il FIA World Endurance Championship a bordo della Ferrari 499 Hypercar che ha vinto Le Mans.

Durante il podcast in lingua italiana, Gurulandia, al 39enne polacco hanno chiesto un parere sulla Formula E e lui ha replicato dicendo: "Ho un detto che non si può dire ad alta voce... guidare in Formula-E è come fare se*so con una bambola di gomma". Quindi, rimarcando la questione, ha aggiunto: “Per me, una macchina competitiva deve fare rumore. Ricorderò sempre quell'odore quando ero nella pit lane nel 2006 e Alonso passava con la Renault”.

Fu proprio in quell'anno che Kubica debuttò in Formula 1 a bordo della BMW Sauber. L'anno successivo fu protagonista di un incidente spaventoso durante il Gran Premio 2007, mentre l'anno seguente riuscì ad ottenere la sua prima vittoria, sempre a Montreal.

Nel 2011 il terribile incidente nel rally alla guida di una Skoda Fabio che ha rischiato di ucciderlo, tenendo conto che un guardrail gli ha quasi tagliato il braccio. Nel 2019 il ritorno in Formula 1 sempre a bordo della Williams, disputando la sua ultima stagione a tempo pieno nel circus.

Ora la nuova avventura nel WEC, la secondo competizione per importanza per quanto riguarda la FIA, la Federazione Internazionale dell'Automobile: la speranza è che Kubica possa tornare a vincere fin da subito.