KTM X-Bow GT2 immortalata in nuove foto: la supercar si adatta alla strada

La KTM X-Bow GT2 in versione stradale sta arrivando: dopo le ultime indiscrezioni di mercato diffuse in rete relative al debutto del “track toy” su strada in edizione limitata, sul Web sono apparse le prime fotografie della X-Bow GT2 su una pista ghiacciata nel Nord Europa.

Grazie ai colleghi di Motor1 abbiamo accesso ad alcune foto spia dell’evento di test della auto da corsa che, prima di scendere su strada, si diletta in qualche giro nel candore scandinavo. Dalle immagini che trovate in copertina e in calce alla notizia notiamo alcune evidenti differenze dalla KTM X-Bow originale: la X-Bow GT2 si dota di un abitacolo chiuso e senza porte, ma con un parabrezza particolarmente inclinato che consentirà al guidatore di entrare nell’abitacolo. Si tratta di una soluzione già vista, per esempio, sul KTM X-Bow GT4.

A ciò si aggiunge un importante alettone posteriore; purtroppo, però, non possiamo vedere pienamente la ricchezza di dettagli sui lati e sul retro nascosta efficacemente dalla mimetizzazione con pattern a pixel. Ciò che sappiamo dai teaser precedenti è la dotazione di pannelli della carrozzeria in polimero rinforzato con fibra di carbonio, affinché si possa garantire un peso ridotto alla vettura. Riguardo al propulsore, infine, si vocifera ancora una volta la dotazione del motore turbo da 2.5 litri dell’Audo RS3 ritoccato da KTM, capace di arrivare a 530 CV. Consigliamo, però, di valutare con cautela questi rumor.

