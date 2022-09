KTM X-Bow GT-XR ufficiale: la supercar stradale leggera con motore Audi fa paura

L'ultima variante stradale della KTM X-Bow è stata ufficialmente svelata sotto forma di GT-XR. A meno di un mese dalla pubblicazione della prima foto ufficiale della supercar, l’azienda austriaca la presenta al pubblico evidenziando le sue caratteristiche chiave: potenza, leggerezza e, ovviamente, la possibilità di usarla su strada.

Partiamo dal peso: alla base della X-Bow GT-XR troviamo la monoscocca in fibra di carbonio e un telaio tubolare in acciaio ad alta resistenza, cosicché il peso a secco sia pari a 1.130 kg. Il telaio è pensato poi per massimizzare l’effetto suolo, grazie anche all’enorme alettone accompagnato sul retro dal diffusore e, anteriormente, dallo splitter.

Sotto il telaio abbiamo un motore cinque cilindri turbo da 2,5 litri di derivazione Audi capace di arrivare a 500 CV a 6.350 giri / min e 581 Nm di coppia a 5.550 giri/min. Abbiamo poi un cambio a doppia frizione a sette rapporti con trazione posteriore. Secondo i calcoli del produttore austriaco, l’auto è capace di arrivare a 100 km/h in soli 3,4 secondi e fino a una velocità massima pari a 280 km/h. Infine, abbiamo un serbatoio del carburante da 96 litri e l’opzione di un sistema di sollevamento idraulico da 9 centimetri al fine di rendere la X-Bow GT-XR “perfetta nel quotidiano”.

La frenata è garantita da pinze fisse monoblocco a otto pistoncini e dischi in acciaio, ma i consumatori possono optare per l’acquisto di freni in ceramica. Infine, venendo all’abitacolo, troviamo un volante rimovibile in fibra di carbonio con quadro digitale integrato, pedaliera regolabile, sistema audio Bluetooth, illuminazione a LED, aria condizionata e un vano portaoggetti. Opzionale è l’acquisto di telecamere posteriori.

Il prezzo? Considerato anche che verranno prodotti solamente 100 esemplari di X-Bow GT-XR ogni anno, il costo sarà pari a 284.900 euro.