KTM pronta a svelare la X-Bow GT2 in versione stradale: un track toy in edizione limitata

Nel 2020 KTM tolse i veli dalla X-Bow GTX, una vettura destinata all’utilizzo esclusivo in pista che derivava direttamente dall’auto da corsa con specifiche GT2, ma a breve arriverà anche una versione stradale, per andare a fare la spesa sentendosi dei piloti.

Secondo il magazine inglese Autocar, l’auto verrà prodotta in edizione limitata e sotto al cofano monterà ancora il 5 cilindri Audi che viene montato sulla RS3 (a proposito, guardate questa sfida di accelerazione tra tutti i modelli RS di Audi). Il telaio è un monoscocca in fibra di carbonio che pesa soltanto 80 kg, ma ci si aspetta una massa totale leggermente superiore ai 1048 kg della versione da corsa, per via della componentistica aggiuntiva richiesta per la circolazione su strada.

Il propulsore da 2.5 litri dell’Audi RS3 viene ritoccato da KTM per esprimere più potenza rispetto all’originale. La X-Bow GTX eroga 530 CV, mentre la versione da corsa GT2 tocca quota 600 CV. Al momento non è dato sapere quale sarà la potenza espressa dalla versione stradale, ma non è scontato che possa mantenere la potenza della GTX.

La potenza si scaricherà sulle sole ruote posteriori attraverso una trasmissione con cambio sequenziale a 7 rapporti e differenziale a slittamento limitato. Le sospensioni Sachs Racing continueranno ad essere completamente regolabili, ma è probabile che adottino un assetto base più morbido e capace di digerire le imperfezioni dell’asfalto stradale. Una linea di pensiero che verrà seguita anche per l’allestimento dell’abitacolo, che sarà più insonorizzato e dotato di sedili in grado di offrire maggior comfort, senza rinunciare alla sportività.

Anche il prezzo rimane un’incognita, ma il modello GTX ha un prezzo che parte da 230.000 euro, quindi il prezzo dovrebbe oscillare attorno a questa cifra.