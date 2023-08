Solo la KTM MotoGp di Pedrosa può tenere testa alla Rimac Nevera: la drag race dei record

Torniamo a parlare della Rimac Nevera, l'auto da Guinness capace di registrare 23 record del mondo in un solo giorno. C'è qualche mezzo che può tenerle testa? La risposta è sorprendentemente sì, ma si tratta di una moto e non di un'auto.

A sfidare la vettura “supersonica” ci hanno pensato i ragazzi di CarWow che hanno deciso di dare vita ad una delle loro innumerevoli drag race per cercare di avere la meglio sulla Nevera. Per chi non la conoscesse si tratta di una vettura in grado di raggiungere i 96 chilometri all'ora in soli 1.74 secondi, mentre i 200 vengono superati in 4,42 secondi e i 300 in 9,23.

Numeri pazzeschi che fanno rabbrividire se si pensa a prestazioni di altre supercar blasonate, ben più lente rispetto alla Rimac. CarWow ha deciso di sfidare l'hypercer elettrica non con un'altra auto bensì con una moto da corsa, precisamente la KTM MotoGp di Dani Pedrosa utilizzata durante il Gp di Spagna come Wild Card.

Ai due bolidi è stata affiancata anche una leggendaria Suzuki Hayabusa sovralimentata. Come è andata? Come da video che trovate qui sopra, la Rimac Nevera scatta in maniera impressionante ma Pedrosa sulla sua KTM riesce comunque a tenerle testa e ciò è possibile grazie ad un sistema “launch control” presente sulle motociclette MotoGp che permette di tenere il muso schiacciato verso terra, eliminando la possibilità di un'impennata e migliorando così la trazione in uscita.

La Suzuki, invece, non dispone di tale sistema di conseguenza in partenza viene velocemente distaccata dalle altre due contendenti. Nella seconda gara di fatto i giochi si ripetono, con la Rimac e la KTM che giungono appaiate al traguardo del quarto di miglia, 8,5 secondi di tempo per la prima e 8,6 per la seconda, mentre la Suzuki turbo ci ha impiegato 9,6 secondi per tagliare il traguardo: una drag race davvero emozionante.