La nuova KONA elettrica venderà più della ibrida e della benzina: Hyundai è sicura

Lo scorso 7 marzo Hyundai ha presentato in via ufficiale la sua Nuova KONA 2024, una generazione estremamente importante che fa fare al modello un salto in avanti di notevoli dimensioni. La vettura sarà disponibile in diverse motorizzazioni, Hyundai però sembra aver dato priorità all’elettrica ed ecco perché...

La comunicazione relativa a questa nuova generazione di KONA ci è sembrata strana sin dal primo istante: pur essendo disponibile in versione BEV (100% elettrica), HEV (Full Hybrid) e ICE (benzina), sono stati rilasciati dettagli soltanto della variante 100% elettrica. Il modello inoltre è stato progettato proprio partendo da una piattaforma per EV: se una volta si adattavano pianali termici per creare le elettriche, ora avviene l’esatto contrario. Adesso capiamo un pochino meglio la scelta di questo tipo di comunicazione: Hyundai pensa che la variante elettrica venderà molto più delle altre.

Sono parole di Michael Cole, CEO di Hyundai Europe, secondo cui la BEV surclasserà in termini di vendite le altre versioni più tradizionali. Nello specifico il manager pensa che la KONA Electric 2024 rappresenterà il 60% del mix, con le varianti ibrida e termica che dovranno spartirsi il restante 40%. Un dato molto interessante, visto che nel 2022 Hyundai pensava a una soglia del 40% per la Full Electric.

Cole ha anche ricordato, un po’ come abbiamo fatto noi appena sopra, che la Nuova KONA nasce proprio alla base di un’auto elettrica, così da essere efficiente quanto una IONIQ 5 e una IONIQ 6. Certo le differenze comunque non mancano, visto che siamo su un segmento inferiore: IONIQ 5 e IONIQ 6 possono contare su una piattaforma elettrica da 800 V, caricano dal 10% all’80% in meno di 20 minuti, mentre la Nuova KONA si ferma a 400 V e necessita di almeno 40 minuti per recuperare lo stesso range. Un minimo di differenziazione in ogni caso ci sta, la Nuova KONA ha davvero il potenziale per vendere tanto… Noi del resto vi abbiamo già dato 10 ottimi motivi per acquistare la KONA Electric 2021, con la 2024 Hyundai ha migliorato praticamente tutto.