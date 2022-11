Kolesa immagina il look della Porsche 718 Boxster EV dopo gli ultimi avvistamenti

Porsche Taycan avrà un po’ di compagnia tra i veicoli elettrici del marchio con il debutto delle 718 Boxster e Cayman EV già confermate dalla casa di Zuffenhausen. Di recente è stata anche avvistato il primo muletto camuffato della Boxster elettrica, e il team di kolesa.ru non ha perso tempo e ha dunque ipotizzato il look finale della vettura.

Kolesa aveva creato un render delle future 718 prendendo ispirazione dal prototipo Mission R a cui dovrebbero ispirarsi, ma dopo l’arrivo delle recenti immagini spia, hanno aggiornato la loro visione con nuovi dettagli che provano ad immaginare come sarà la vettura quando arriverà sul mercato nel 2024 o nel 2025.

Come sappiamo, il corpo vettura dovrebbe mantenere un look da sportiva a motore centrale, con il cuore endotermico che dovrebbe lasciare spazio al pacco batterie, così da mantenere la ripartizione dei pesi che già conosciamo. I gruppi ottici sono un chiaro rimando alla suddetta Mission R Concept svelata al Salone di Monaco 2021, ma la linea a LED al retrotreno si amalgama con le forme morbide del pannello che contiene la capote.

In termini puramente tecnici invece bisogna distaccarsi dalla Mission R, perché difficilmente vedremo potenze nell’ordine dei 1.000 CV, ma sarebbe un’ottimo risultato se la massa complessiva della vettura restasse attorno ai 1.500 kg del prototipo: ciò si tradurrebbe in un aumento di peso inferiore ai 100 kg rispetto all’attuale Cayman GT4 RS. L’attesa per scoprire il vero design delle prossime 718 è ancora lunga, ma cosa ne pensate dell’interpretazione di Kolesa?