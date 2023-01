Kolesa immagina così l'erede della Lamborghini Aventador: il ritorno del V12 bolognese

La nuova supercar V12 di Lamborghini arriverà entro la fine di aprile 2023, ma l’attesa da parte dei fan è lampante, non solo in Italia, ma in tutto il mondo, e infatti il team di kolesa.ru ha deciso di renderizzare l’erede dell’Aventador per cercare di rendere più vive le immagini o i bozzetti in bianco e nero visti finora.

Se ricordate infatti, pochi giorni fa Lamborghini ha depositato i brevetti della sua nuova supercar, dove si poteva apprezzare il design della vettura da diversi angoli e anche piuttosto nel dettaglio, e partendo proprio da questi disegni, Kolesa ha iniziato il suo lavoro digitale, prendendo anche spunto dai dettagli che si potevano apprezzare durante i diversi avvistamenti su strada del nuovo toro di Sant’Agata Bolognese.

In questo senso bisogna ammettere che il render di Kolesa non ci svela niente di nuovo rispetto a quanto visto sinora, però vedere l’ipotetico design, a colori, e simulando la sua presenza su strada, fa un certo effetto, e non fa che aumentare l’hype attorno a questo veicolo.

Come evidenziato in altre circostanze, la nuova supercar con powertrain V12 ibrido mantiene il suo look a cuneo, attingendo a piene mani dagli stilemi di diversi modelli del marchio: guardando la vettura è molto semplice vedere somiglianze con la Sian FKP 37, con la Centenario ma anche con la recente Huracan Tecnica (leggete la nostra prova su strada della Lamborghini Huracan Tecnica).

A questo punto, alcuni potrebbero pensare che l’unico elemento da svelare è l’abitacolo, ma vi ricordiamo che i fotografi spia sono riusciti ad immortalare parte degli interni e la nuova strumentazione della prossima supercar Lamborghini.