Koenigsegg ha tolto i veli dalla CC850, reinterpretazione moderna della CC8 di 20 anni fa

Tra i tanti rumor attorno alla nuova supercar marchiata Koenigsegg, uno aveva centrato nel segno. Il nuovo modello della casa svedese è un tributo alla Koenigsegg CC8, la prima vettura del marchio nata 20 anni fa, che torna oggi in versione moderna per celebrare non solo il suo compleanno, ma anche i 50 anni di Christian von Koenigsegg.

Si chiama CC850, e secondo alcuni designer si tratta di una delle reinterpretazioni moderne meglio riuscite di sempre, perché di fatto la nuova supercar svedese ricalca il modello originale quasi alla perfezione, ma sfoggiando alcuni ritocchi che la rendono attuale e soprattutto unica, in particolare per il cambio che adotta, ma su cui torniamo tra un attimo.

Sotto al cofano batte un motore twin-turbo V8 da 5.0 litri che eroga 1385 CV, ognuno dei quali deve spingere un solo chilogrammo del suo peso di 1385 kg. La vettura infatti ha un rapporto peso-potenza perfetto di 1:1, e questo suggerisce prestazioni fuori di testa, per quanto la più veloce della casa continua ad essere la Koenigsegg Jesko Absolut.

Tornando alla trasmissione, è lei la ciliegina sulla torta: si chiama TWMPAFMPC, un acronimo che sta per “The World Most Powerful And Fastest Manual Production Car”, ma di cosa si tratta esattamente? La CC850 adotta un cambio automatico a 9 rapporti, ma dando un’occhiata all’interno dell’abitacolo è visibile l’iconico selettore delle marce come le auto sportive di una volta. Ebbene, spostando la leva dalla posizione automatica alla griglia, la trasmissione diventa manuale con tanto di frizione, ciò significa che l’auto si può anche spegnere in partenza.

E siccome 9 rapporti sarebbero stati troppi da azionare manualmente, per questo è dotata di due trasmissioni con rapporti differenti, così quando si passa al cambio manuale, le marce diventano soltanto sei. A coronare il tutto c’è una costruzione che lascia i meccanismi a vista come succede ad esempio sulla Pagani Huayra, ed è inutile dire che si tratta di uno spettacolo mozzafiato.

La Koenigsegg CC850 verrà dunque prodotta in soli 50 esemplari, uno per ogni anno compiuto dal CEO Christian, ma ancora non è stato dichiarato il prezzo e la disponibilità della vettura.