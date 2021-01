Koenigsegg dice di no ai SUV: vuole un fuoristrada in stile Mad Max

Christian von Koenigsegg per un periodo si è quasi lasciato sedurre dall'idea di sviluppare un super SUV, ma alla fine ha accantonato il progetto definitivamente nel corso del 2016. La filosofia di Koenigsegg è quindi rimasta la stessa, e il brand si è messo a sviluppare la megacar a quattro posti che è poi stata presentata come Gemera.

Il veicolo ha stupefatto tutti attraverso una peculiare ospitalità dell'abitacolo coniugata a una potenza bruta davvero eccezionale: la macchina propone una configurazione dei posti 2+2 e al contempo mette sull'asfalto ben 1.700 cavalli di potenza e 3.500 Nm di coppia grazie a un fenomenale propulsore a tre cilindri da 2,0 litri abbinato a tre unità elettriche.

Tornando al nocciolo del video, per Christian von Koenigsegg il SUV a prestazioni elevate costituisce un ossimoro:"Prima costruisci una macchina che dovrebbe muoversi male, e poi provi a sistemare il problema." All'atto pratico è difficile dargli torto, perché il SUV per sua natura propone un baricentro troppo alto, ruote troppo grosse e un peso inutilmente elevato per poter competere alla pari con delle scattanti e sportivissime supercar.

A ogni modo una Gemera rialzata potrebbe davvero offrire ai clienti una hypercar capace di comportarsi alla grande in ogni situazione garantendo comunque prestazioni fenomenali in strada. Christian si immagina un veicolo in stile Mad Max, che metta insieme pneumatici enormi e un pizzico di depravazione per un risultato di sicuro effetto.

In trepidante attesa di poter vedere sul serio una vettura simile