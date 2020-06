Koenigsegg starerebbe sviluppando una stratosferica vettura da pista

A quanto pare Koenigsegg sarebbe a lavoro su una vettura estremamente esclusiva pensata per poter girare soltanto sul tracciato. Dai rumors pare si tratti dell'autovettura Koenigsegg più costosa della del produttore di auto.

I report riguardo questo progetto sono già emersi nel corso del 2019, quando alcuni clienti fedelissimi del brand hanno avuto l'opportunità di provare la macchina attraverso una presentazione in realtà virtuale messa in piedi al Pebble Beach Concours d'Elegance.

Secondo The Supercar Blog adesso sarebbero arrivate conferme in tal senso. I lavori sul bolide avrebbero ricevuto il semaforo verde per la produzione da parte dei piani alti della casa automobilistica svedese, che ne assemblerà un numero di esemplari compreso tra i 7 e gli 11. Insomma, se c'erano dubbi che il prodotto finito potesse costare un occhio della testa, adesso si sono assolutamente dissolti.

Al momento di dettagli specifici non ne sono stati rilasciati, ma sembrerebbe che la vettura si basi in gran parte sulla incredibile Jesko (1.600 cavalli e 532 km/h di velocità massima), la hypercar di punta del produttore la quale è già stata sviluppata intorno al concetto di performance.

A muovere quest'ultima ci pensa un mostruoso motore V8 bi-turbo da 5,0 litri, capace di erogare 1.600 cavalli di potenza e 1.500 Nm di coppia nel caso in cui le viene dato da bere un carburante a 85 ottani. Un lieve incremento di questi numeri è plausibile dato lo scopo e vista la mancanza di omologazione a semplificare i lavori, ma crediamo che le modifiche più sostanziali riguarderanno l'aerodinamica, la riduzione del peso e l'ottimizzazione del rapporto tra le marce e dell'elettronica.

Nella speranza di poter ricevere a breve altre informazioni, vi rimandiamo all'ultima macchina presentata da Koenigsegg: stiamo parlando della fenomenale Gemera la quale verrà immessa sul mercato per fondere la comodità di una Gran Turismo alle prestazioni spaventose che rappresentano il marchio di fabbrica del brand.