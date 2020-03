Koenigsegg scatenata: ecco la Jesko Absolut, la sua hypercar più veloce di sempre

Koenigsegg ha preso di petto la giornata odierna mettendo sul tavolo delle carte fantastiche. E' di poche ore fa il reveal della "Mega-GT" Gemera, ma adesso la casa svedese rincara la dose con la sua Jesko Absolut, la hypercar Koenigsegg più veloce di sempre.

Koenigsegg aveva annunciato già l'anno scorso l'arrivo di una Jesko in grado di superare i 480 km/h, la quale avrebbe dovuto farsi ammirare al Salone di Ginevra di quest'anno. L'evento come ben sappiamo non si terrà, ma questo non ha impedito alla compagnia dalle pazzesche auto svedesi di sganciare le sue bombe.

La velocità massima della Jesko Absolut non è stata ancora specificata, ma Koenigsegg ha annunciato sia la hypercar più veloce mai uscita da una fabbrica proprietaria. "Facendo conti matematici e sostenendo le nostre simulazioni avanzate, sarà incredibilmente veloce." Questo è quello che al momento ci è dato sapere, ma sospettiamo che il loro obiettivo sia quello di battere i 490 km/h ottenuti pochi mesi fa dalla Bugatti Chiron Super Sport 300+ (eccola in un video ravvicinato).

A muovere la Jesko Absolut ci penserà il solito V8 bi-turbo da 5,0 litri, che produrrà 1.280 cavalli di potenza e 1.000 Nm di coppia con carburante standard. Passando però ad un E85 l'output raggiunge l'incredibile cifra di 1.600 cavalli e 1.500 Nm. Cotanta superbia verrà incanalata verso l'asfalto da un cambio automatico a nove rapporti, capace di cambiate "in tempi virtualmente nulli tra qualsiasi marcia, incurante di quanti rapporti verranno saltati."

Ovviamente il focus sulla velocità massima ha impegnato gli ingegneri sulla riduzione del coefficiente aerodinamico, che si attesta su un Cx di 0,278. Per ottenerlo sono state richieste più di 3.000 ore di analisi aerodinamiche, parallele alle oltre 5.000 necessarie agli ingegneri per la progettazione completa.

Bugatti si è detta non più interessata a questo tipo di record, ed ha proprio oggi presentato la nuova Bugatti Chiron Pur Sport da 1.500 cavalli.