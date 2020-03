Koenigsegg rivela la sua Gemera, una hypercar 'familiare' da 1.700 cavalli

Oramai ogni appassionato di motori sa che il Salone di Ginevra, che avrebbe dovuto svolgersi tra il 5 e il 15 di Marzo, non si farà (ecco un desolante video). Questo però non ha impedito ai produttori di auto di mettere in piedi in modo autonomo la propria comunicazione. Ed è proprio quello che ha fatto anche Koenigsegg, rivelando una GT pazzesca.

Si chiamerà Gemera, e incarnerà una Gran Turismo dalle prestazioni sconvolgenti. Potrà ospitare fino a quattro passeggeri, e stranamente verrà mossa da un propulsore ibrido a tre cilindri, un unicum per la casa automobilistica svedese.

Come dicevamo avrà quattro posti, e non di quelli 2+2, ma quattro piazze larghe e ospitali anche per persone piuttosto alte. Secondo la compagnia, la vettura "surclassa la stragrande maggioranza delle megacar a due posti, sia a combustione interna che elettriche."

La Gemera infatti godrà di un piccolo motore da 2,0 litri e a tre cilindri, aiutato però da due compressori. Koenigsegg lo ha definito "Piccolo Gigante Gentile". Chiaramente da solo non può molto, e infatti arrivano in soccorso tre motori elettrici, due montati sulle due ruote posteriori, e l'altro posizionato sull'asse frontale ad supportare il motore termico.

La potenza totale raggiunge i 1.700 cavalli, mentre la coppia arriva fino a 3.500 Nm. Questi numeri le consentiranno di scattare da 0 a 100 km/h in 1,9 secondi, per un'accelerazione in grado di incollarvi per sempre ai sedili. Secondo Koenigsegg la Gemera raggiungerà i 400 km/h ad un "ritmo da record".

"La performance definitiva è appartenuta al mondo delle due posti con spazio del bagagliaio molto limitato, finora. La Gemera appartiene ad una categoria di auto completamente nuova, dove le megacar estreme incontrano gli interni spaziosi e una consapevolezza ambientale massima. La chiamiamo Mega-GT." Questo il commento di Christian von Koenigsegg, che della casa è il fondatore e CEO.

La Gemera potrà viaggiare in modalità completamente elettrica per 50 chilometri. Quello che però impressiona è la possibilità di raggiungere i 300 km/h in questo stato. Controllarla poi non sarà impossibile, grazie ad un sistema a quattro ruote sterzanti e alla trazione all-wheel drive con sistemi di vectoring della coppia.

Anche la personalizzazione degli interni è stato un punto focale importante per il team ingegneristico. Come potete vedere dalle immagini in fondo alla pagina l'abitacolo non sarà spartano, ma godrà di tante comodità. I sedili saranno tutti riscaldabili, mentre i porta-bicchieri saranno tutti raffreddati. Sia all'anteriore che al posteriore troveremo display per l'infotainment e prese di ricarica wireless per ogni dispositivo. Non mancheranno poi Apple CarPlay, connessione Wi-Fi, clima a tre zone, sedili elettrici, sistema audio premium a 11 speaker e tanto altro.

Gli esemplari di Koenigsegg Gemera prodotti saranno 350, e per quanto concerne il prezzo sospettiamo cifre estremamente esclusive.