La Koenigsegg Regera rompe il record nello 0-400-0 km/h: il video

Bugatti non tenterà più nuovi record di velocità, come dichiarato da un soddisfatto Stephan Winkelmann, presidente della compagnia. Chi invece proseguirà la sua sfida con la velocità è Koenigsegg, che ha appena "rotto" il record nello 0-400 km/h e poi ancora 0.

Parliamo ovviamente di velocità folli, a cui solo pochissimi modelli possono aspirare. Pensiamo alla Bugatti Chiron, che appena due anni fa ha percorso lo 0-400-0 in soli 41,96 secondi. Se vi sembra impressionante, aspettate di sapere cos'ha fatto proprio Koenigsegg qualche settimana dopo, percorrendo lo 0-400-0 in 36,44 secondi.

Tutta preistoria. Oggi l'azienda ci ha riprovato in Svezia, presso l'aeroporto di Råda, dove il pilota Sonny Persson ha spinto una Koenigsegg Regera da 0 a 400 km/h e poi indietro a 0 in soli 31,49 secondi, a dir poco impressionante. Parliamo ovviamente di un record mondiale, che ora sarà difficile scalzare.

L'impresa è stata ovviamente ripresa in un video dal montaggio epico, nel quale si vede la Regera arrivare a 400 km/h e subito frenare per completare il record da ferma. Ora Koenigsegg ha ancora uno scoglio da saltare, superare i 490,48 km/h della Bugatti Chiron Super Sport 300+ per diventare l'auto stradale più veloce al mondo, per questo però ci sarà tempo...